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В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

На торжественное собрание в детскую школу искусств пришли ветераны труда, работающая и учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов.


В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

О большом значении Великой Октябрьской Социалистической революции в осуществлении права наций на самоопределение, становлении белорусской государственности рассказали председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, председатель районной ветеранской организации Нелли Пушненкова и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица. 


В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

В стихах и прозе ведущие праздничного мероприятия Эдита Соколовская и Владислав Букляревич напомнили присутствующим весь исторический путь, который прошла наша страна с 7 октября 1917 года до сегодняшнего дня. Органично вписались в общую канву праздничного собрания патриотические песни в исполнении Александра Матюка, Елены Лялько, Ильи Пресного, Инессы Картанович и Юрия Юзвика.


В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября
В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

 
 
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На торжественное собрание в детскую школу искусств пришли ветераны труда, работающая и учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов. О большом значении...
 
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