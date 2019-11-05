В Вороново 6 октября отметили 102-ю годовщину Великого Октября

Источник материала: Вороновская газета





На торжественное собрание в детскую школу искусств пришли ветераны труда, работающая и учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов.











О большом значении Великой Октябрьской Социалистической революции в осуществлении права наций на самоопределение, становлении белорусской государственности рассказали председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, председатель районной ветеранской организации Нелли Пушненкова и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица.







В стихах и прозе ведущие праздничного мероприятия Эдита Соколовская и Владислав Букляревич напомнили присутствующим весь исторический путь, который прошла наша страна с 7 октября 1917 года до сегодняшнего дня. Органично вписались в общую канву праздничного собрания патриотические песни в исполнении Александра Матюка, Елены Лялько, Ильи Пресного, Инессы Картанович и Юрия Юзвика.

































