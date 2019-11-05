Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Чуть больше двух недель остается до областного праздника «Дажынкі». В этом году чествовать тружеников села будут в Сморгони. Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.
Параллельно на площадях в Сморгони будут работать тематические зоны, ремесленные «точки» и арт-площадки. Определенно, каждый желающий сможет найти занятие по душе. Конечно, не останутся без внимания и главные участники торжества – на празднике наградят лучших тружеников агропромышленного комплекса региона.
Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».
ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»
10.00 –17.00
выставка-ярмарка «Беларускія дзівосы» мастеров декоративно-прикладного творчества (городской парк).
10.00 –17.00
музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом
«Ад сявенькі да хлеба» (городской парк).
10.00 –17.00
выставка художественных работ учащихся детских школ искусств Сморгонского района и самодеятельньных художников «Дажыначны вернісаж» (городской парк).
11.00 – 11.20
праздничное шествие «Шлях да хлеба» (ул. Советская).
11.20 – 11.40
торжественное открытие фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» (площадь Ленина).
11.40 –17.00
концертная программа ведущих народных и фольклорных коллективов области (концертная площадка «Спеўная талака» – летний амфитеатр).
10.00 – 17.00
выставка-конкурс на самый большой овощ «Дары зямелькі беларускай» (площадка у летнего амфитеатра).
10.00 – 17.00
работа тематических подворий школ и лицеев области (ул. П. Балыша).
10.00 – 17.00
выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области (городской парк).
10.00 – 19.00
работа подворий районов «Скарбы малой радзімы» (ул. Советская).
10.00 – 17.00
работа детской площадки «Краіна цудаў і забаў»(площадка у кинотеатра «Космос»).