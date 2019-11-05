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Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Чуть больше двух недель остается до областного праздника «Дажынкі». В этом году чествовать тружеников села будут в Сморгони. Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.

Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Насыщенной и разнообразной будет программа фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019». На протяжении всего дня в режиме нон-стоп ведущие коллективы Гродненщины будут радовать гостей праздника.

Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Параллельно на площадях в Сморгони будут работать тематические зоны, ремесленные «точки» и арт-площадки. Определенно, каждый желающий сможет найти занятие по душе. Конечно, не останутся без внимания и главные участники торжества – на празднике наградят лучших тружеников агропромышленного комплекса региона.

Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».

ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»

10.00 –17.00 выставка-ярмарка  «Беларускія дзівосы» мастеров декоративно-прикладного творчества (городской парк).
10.00 –17.00 музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом

«Ад сявенькі да хлеба» (городской парк).
10.00 –17.00 выставка художественных работ учащихся детских школ искусств  Сморгонского района и самодеятельньных художников «Дажыначны вернісаж» (городской парк).
11.00 – 11.20 праздничное шествие «Шлях да хлеба» (ул. Советская).
11.20 – 11.40 торжественное открытие  фестиваля-ярмарки тружеников села  «Дажынкі-2019» (площадь Ленина).
11.40 –17.00 концертная    программа    ведущих    народных и фольклорных коллективов области (концертная площадка «Спеўная талака» – летний амфитеатр).
10.00 – 17.00 выставка-конкурс на самый большой овощ  «Дары зямелькі беларускай» (площадка у летнего амфитеатра).
10.00 – 17.00 работа тематических подворий  школ  и лицеев  области   (ул. П. Балыша).
10.00 – 17.00 выставка  территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области (городской парк).
10.00 – 19.00 работа подворий  районов «Скарбы малой радзімы» (ул. Советская).
10.00 – 17.00 работа детской площадки «Краіна цудаў і забаў»(площадка у кинотеатра «Космос»).
15.00-17.30 торжественная церемония  чествования передовиков  «Дажынкі – 2019»«Слава табе, хлебароб!» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»).
11.40 –18.00 выступление ведущих любительских коллективов  районов  области и г. Гродно (центральная сцена, площадь Ленина).
19.00 – 22.00 вечерний концерт ведущих профессиональных коллективов  (центральная сцена, площадь Ленина).
10.00 –17.00 выставка сельскохозяйственных животных (площадка городского стадиона).
10.00 – 19.00 выставка техники     ОАО     «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»  (ул. Красноармейская).
12.00 – 14.00 театрализованная  прогулка по пешеходному бульвару ул. Советской
12.00 – 14.00 показательное выступление  кинологического центра войсковой части 2044 (городской парк).
9.30 – 22.00 работа нестационарных торговых объектов общественного питания  (ул. Гагарина).
10.30 – 17.00 работа выставок лесного и охотничьих хозяйств (городской парк).
22.00 пиротехническое представление

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Чуть больше двух недель остается до областного праздника «Дажынкі». В этом году чествовать тружеников села будут в Сморгони. Праздник пройдет 23 ноября, а пока в...
 
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