Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Источник материала: Вороновская газета





Чуть больше двух недель остается до областного праздника «Дажынкі». В этом году чествовать тружеников села будут в Сморгони. Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.





Насыщенной и разнообразной будет программа фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019». На протяжении всего дня в режиме нон-стоп ведущие коллективы Гродненщины будут радовать гостей праздника.





Параллельно на площадях в Сморгони будут работать тематические зоны , ремесленные «точки» и арт-площадки. Определенно, каждый желающий сможет найти занятие по душе. Конечно, не останутся без внимания и главные участники торжества – на празднике наградят лучших тружеников агропромышленного комплекса региона.





Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».

ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»

10.00 –17.00 выставка-ярмарка «Беларускія дзівосы» мастеров декоративно-прикладного творчества (городской парк). 10.00 –17.00 музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом «Ад сявенькі да хлеба» (городской парк). 10.00 –17.00 выставка художественных работ учащихся детских школ искусств Сморгонского района и самодеятельньных художников «Дажыначны вернісаж» (городской парк). 11.00 – 11.20 праздничное шествие «Шлях да хлеба» (ул. Советская). 11.20 – 11.40 торжественное открытие фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» (площадь Ленина). 11.40 –17.00 концертная программа ведущих народных и фольклорных коллективов области (концертная площадка «Спеўная талака» – летний амфитеатр). 10.00 – 17.00 выставка-конкурс на самый большой овощ «Дары зямелькі беларускай» (площадка у летнего амфитеатра). 10.00 – 17.00 работа тематических подворий школ и лицеев области (ул. П. Балыша). 10.00 – 17.00 выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области (городской парк). 10.00 – 19.00 работа подворий районов «Скарбы малой радзімы» (ул. Советская). 10.00 – 17.00 работа детской площадки «Краіна цудаў і забаў»(площадка у кинотеатра «Космос»). 15.00-17.30 торжественная церемония чествования передовиков «Дажынкі – 2019»«Слава табе, хлебароб!» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»). 11.40 –18.00 выступление ведущих любительских коллективов районов области и г. Гродно (центральная сцена, площадь Ленина). 19.00 – 22.00 вечерний концерт ведущих профессиональных коллективов (центральная сцена, площадь Ленина). 10.00 –17.00 выставка сельскохозяйственных животных (площадка городского стадиона). 10.00 – 19.00 выставка техники ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS» (ул. Красноармейская). 12.00 – 14.00 театрализованная прогулка по пешеходному бульвару ул. Советской 12.00 – 14.00 показательное выступление кинологического центра войсковой части 2044 (городской парк). 9.30 – 22.00 работа нестационарных торговых объектов общественного питания (ул. Гагарина). 10.30 – 17.00 работа выставок лесного и охотничьих хозяйств (городской парк). 22.00 пиротехническое представление

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