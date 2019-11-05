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Время платить налоги
06.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
До 15 ноября граждане обязаны уплатить налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю.
В случае неполучения по каким-либо причинам извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость предлагаем обратиться в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта недвижимости, земельного участка для уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет. Это позволит своевременно уплатить имущественные налоги в бюджет и не попасть в число должников.
Плательщики, зарегистрированные в интернет-сервисе «Личный кабинет физического лица», размещенного на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.portal. nalog.gov.by, могут в данной системе получить информацию о суммах начисленных налогов.
Произвести уплату налогов можно любым удобным для плательщика способом: через отделения банков, почтовые отделения, сельсоветы, а также через Инфокиоски или воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг». Также интернет-сервис «Личный кабинет физического лица» позволяет оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка.
Более полную информацию по вопросам взимания налога на недвижимость и платежей за землю, предоставления льгот можно получить в отделе по работе с плательщиками по Вороновскому району по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 34, каб. №46, или по телефону 2-12-67.
Убедительно просим не откладывать уплату налогов и арендной платы на последние дни.
Отдел по работе с плательщиками
по Вороновскому району ИМНС.
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До 15 ноября граждане обязаны уплатить налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю. В случае неполучения по каким-либо причинам извещения на...
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