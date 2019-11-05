Логин — БЕЗОПАСНОСТЬ, пароль — ВМЕСТЕ

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06.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 16 октября по 1 ноября сотрудники Вороновского РОЧС провели более 30 совместных профилактических рейдов в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!»
Особое внимание спасатели уделяли одиноким и одиноко проживающим престарелым гражданам, инвалидам, ветеранам войны, а также неблагополучным, многодетным и приемным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей.
Всего за время акции было обследовано 729 домовладений и квартир граждан. В 29 из них проживают семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, 282 домовладения — одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, 52 — одиноких и одиноко проживающих инвалидов. По результатам обследований в отношении четверых престарелых жителей инициировано принятие мер уполномоченными органами в переселении их в социальные учреждения, оказание помощи в приведении жилища в пожаробезопасное состояние.
В очередной раз спасателям пришлось напоминать нерадивым родителям, что у них маленькие дети и в случае пожара беспечность взрослых может обернуться большой бедой. Работники Вороновского РОЧС проинструктировали родителей о мерах пожарной безопасности и предупредили о возможных последствиях и административной ответственности за их нарушение. Также оставили памятки с номерами вызова экстренных служб.
Олег ВОЛОСЕВИЧ,
начальник Вороновского РОЧС.
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С 16 октября по 1 ноября сотрудники Вороновского РОЧС провели более 30 совместных профилактических рейдов в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!»...
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