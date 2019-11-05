Владимир Кравцов: «Вместе с населением можно эффективно решать насущные вопросы»

На прием, который проводил Владимир Кравцов, обратились жители агрогородка Вертелишки Гродненского района, проживающие по улице Трудовой. Их индивидуальные дома электрифицированы и газифицированы. Сельчан волнует вопрос прокладки водопровода и канализационных сетей, на что требуются значительные средства.









– Люди хотят жить лучше, комфортнее. И наша задача – помогать реализовывать их желания, – отметил Владимир Кравцов. – На все бюджетных средств не хватает. Однако государство идет навстречу, находит возможности, как совместно с населением решать их насущные вопросы. Подобную проблему мы сегодня обсудили с жителями агрогородка Вертелишки. И это не единичный случай. Есть прецеденты, когда люди готовы поучаствовать в финансировании работ. Отдельным пенсионерам, к примеру одиноким, сложнее это сделать. Но и эта проблема разрешима. Помощь могут оказать социальные службы, предприятие, где пенсионер работал. Они не должны оставаться в стороне. Совместно мы можем сделать гораздо больше и быстрее по прокладке водопровода, канализации, проведению газа, кстати, такой опыт давно уже есть. Участие жителей в финансировании работ предусмотрено соответствующим указом. Благодаря этому в сельской местности большая часть агрогородков газифицирована. Находим приемлемые решения и для других вопросов.







Проблема, с которой обратились садоводы СТ «Химик-Азот», властям известна.





– Этот вопрос не так просто решить, – подчеркнул Владимир Кравцов. ­– В советское время эти участки выделялись, чтобы человек выращивал для себя овощи. Город и трасса тогда были вдали от этого садоводческого товарищества. Сейчас рядом проходит трасса. Будет еще одна. Реконструировав бывший железнодорожный мост под автомобильный, который свяжет микрорайоны города с М6 и «Гродно Азот», существенно разгрузим транспортные потоки в городе.







Как отметил председатель облисполкома, вскоре начнутся строительные работы не только дороги, но и нового азотного комплекса. Потребуются новые сети забора воды из Немана, они также пройдут по этому садоводческому товариществу. При этом должны быть соблюдены все требования. Все вопросы с садоводами будут решаться в рамках законодательства.





Желающие могут получить новые участки в садоводческих товариществах. Как отметил председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский, в настоящее время в Гродненском районе имеется около тысячи участков для ведения коллективного садоводства.