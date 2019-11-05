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Прямые линии и приемы граждан в Ворновском районе

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Ворновском районе

9 ноября с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович Ясинский по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 

13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна Люленко по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования, воспитательной работы.

13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Наталья Анатольевна Кушелевич по телефону 4-32-00 проведет прямую линию по вопросам занятости, оказания содействия в трудоустройстве.

 

13 ноября с 10.30 до 12.30 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович Кашлей проведет выездной прием граждан в Погородненском сельском исполнительном комитете, а 20 ноября с 10.00 до 12.00 — прямую линию. Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования. Номер телефона прямой линии и предварительной записи на прием 8-01594-2-02-41.

 
 
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9 ноября с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович...
 
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