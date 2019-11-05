Таможенники и пограничники будут работать в выходные в усиленном режиме

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с 7 по 10 ноября будут выходные. В связи с этим пограничные и таможенные органы переходят в усиленный режим.

В частности, по информации Госпогранкомитета, в этот период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников. Кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработана ритмичность оформления пересекающих границу граждан и пропуска транспорта.

Госпогранкомитет рекомендует заранее планировать зарубежные поездки, выбирая наименее загруженные направления. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска можно на интернет-портале пограничного ведомства.

В Государственном таможенном комитете также прогнозируют увеличение товаротранспортных потоков на границе. В связи с этим для работы в пункты пропуска будут направлены дополнительные силы.