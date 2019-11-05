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Отчёт: слуцкие сахарники в 2019 году заметно улучшили финансовые результаты

06.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Отчёт: слуцкие сахарники в 2019 году заметно улучшили финансовые результаты

Портал banki24 проанализировал финансовое состояние Слуцкого сахарорафинадного комбината за 9 месяцев текущего года.

В отчёте говорится, что из четырёх крупнейших предприятий страны в этой отрасли Слуцкий сахарорафинадный комбинат чаще всего показывает лучшие финансовые результаты. В 2019 году относительно 2018-го выручка слуцких сахарников упала со 193,1 до 177,6 млн BYN, но за счет работы над себестоимостью прибыль от реализации выросла вдвое – с 12,9 до 25,8 млн BYN.

18 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прописало пониженные цены на природный газ для предприятий сахарной отрасли. Специальные цены действуют в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года (введены задним числом).

25 сентября МАРТ установил временное регулирование ценообразования на сахар. Документ вступил в силу 1 октября и действует в течение 90 дней. Это постановление вместе с льготными ценами на газ поможет слуцкому комбинату показать неплохие финансы в четвертом квартале 2019-го.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Слуцкого сахарорафинадного комбината выросла с 1,7 до 15,1 млн BYN. Нераспределенная прибыль сахарников на 1 октября составила 88,6 млн BYN. На ту же дату слуцкое предприятие не имело обязательств по долгосрочным кредитам и займам.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В отчёте говорится, что из четырёх крупнейших предприятий страны в этой отрасли Слуцкий сахарорафинадный комбинат чаще всего показывает лучшие финансовые...
 
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