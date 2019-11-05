Как работает комиссия по охране труда

Источник материала: Горецкий вестник

Проверка знаний по вопросам охраны труда – одна из мер по предупреждению производственного травматизма. В организациях деятельность комиссий по проверке знаний по вопросам охраны труда должна быть организована в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Основным руководящим документом в данной работе является Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (с изменениями и дополнениями).

В организациях комиссия по проверке знаний по вопросам охраны труда создается приказом руководителя организации. Возглавляет комиссию организации руководитель организации или его заместитель, ответственный за организацию охраны труда. В ее состав включаются специалисты службы охраны труда, юридической службы, главный энергетик, главный механик, главный технолог и другие главные специалисты, уполномоченные представители профессиональных союзов, специальных государственных органов надзора и контроля (при необходимости и по согласованию с этими органами). В комиссии организации проходят проверку знаний по вопросам охраны труда работающие и члены комиссий структурных подразделений организации (при наличии комиссий в структурных подразделениях).

Комиссия организации (комиссия структурного подразделения) правомочна принимать решение при участии в ее работе не менее половины состава комиссии (не менее трех человек). Участие в работе комиссии организации (комиссии структурного подразделения) ее председателя либо его заместителя является обязательным.

При Горецком районном исполнительном комитете, в соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210, функционирует постоянно действующая районная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в целях проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей организаций, их заместителей, ответственных за организацию охраны труда, главных специалистов, специалистов служб охраны труда, членов комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда подчиненных организаций, а также организаций, которые не находятся в подчинении республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и других организаций, физических лиц (нанимателей). В работе районной комиссии участвуют представители райисполкома, органов надзора (контроля), профсоюзов.

Руководители и члены комиссий организаций, которые не находятся в подчинении республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и других организаций обязаны не позднее одного месяца со дня назначения на должность или включения в состав комиссии организации, а также периодически, но не реже одного раза в три года, проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в районной комиссии.

Заседание районной комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда проводится ежемесячно, по утвержденному графику работы, по билетам, разработанным на основе типового перечня вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, утвержденным председателем комиссии. Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится устным опросом в индивидуальном порядке. График работы районной комиссии и экзаменационные билеты размещены на официальном сайте Горецкого райисполкома в подразделе «Охрана труда» раздела «Социальная сфера».

По вопросам прохождения проверки знаний в районной комиссии следует обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (ул. Якубовского, д.9, каб. № 20, контактный телефон 7-88-96).

Начальник отдела труда и заработной платы управления по труду,

занятости и социальной защиты райисполкома Александр Рябцев