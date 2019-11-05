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Белорусам с 2020 года придется декларировать на границе средства для стирки

06.11.2019 16:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусам с 2020 года придется декларировать на границе средства для стирки

В соответствии с постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706 синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24 апреля 2020 года, сообщили в МАРТ.

Как рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, вводится обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования в отношении синтетических моющих средств для стирки (в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков, а также жидких средств).

Это делается для обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции.

Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления – с 24 апреля 2020 года.

 
 
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В соответствии с постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706 синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24...
 
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