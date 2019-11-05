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Белорусам с 2020 года придется декларировать на границе средства для стирки
06.11.2019 16:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В соответствии с постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706 синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24 апреля 2020 года, сообщили в МАРТ.
Как рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, вводится обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования в отношении синтетических моющих средств для стирки (в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков, а также жидких средств).
Это делается для обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции.
Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления – с 24 апреля 2020 года.
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В соответствии с постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706 синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24...
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