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Кипр лишит гражданства российских миллиардеров?

06.11.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», выданных иностранцам в обмен на инвестиции.

Власти Кипра приняли решение лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые золотые паспорта благодаря инвестициям в экономику страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, передает Cyprus Mail. 

Министр не раскрыл информацию о том, кто именно был лишен гражданства.

В конце октября правительство Кипра объявило, что проверит «золотые паспорта», выданные до 2018 года, когда критерии проверки заявлений на получение гражданства были ужесточены. 

Петридис подчеркивал, что отдельно будет изучен вопрос о том, выдавались ли кипрские паспорта лицам, подозреваемым в совершении преступлений или находящимся под международными и европейскими санкциями.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров заявил Forbes, что ожидает роста числа отозванных кипрских паспортов с учетом того, что до этого года проверки заявителей «проводились формально». 

«Полагаю, что не за горами раскрытие всех имен», — отметил он.

О том, что при выдаче «золотых паспортов» в рамках более мягкой версии программы могли быть совершены ошибки, во вторник заявил и президент Кипра Никос Анастасиадис. 

Он подчеркнул, что власти должны «признать ошибки» в некоторых «вопиющих» случаях, когда паспорта не должны были выдаваться. По словам президента, речь шла примерно о 10-15 гражданах.

Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным Eurostat, в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне. 

Есть среди них и герои списка Forbes, в том числе находящийся под американскими санкциями Олег Дерипаска.
 
 
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Власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», выданных иностранцам в обмен на инвестиции.
 
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