Скандал: жену пресс-секретаря Путина обвинили в присвоении земли в Крыме





Открытые медиа » обнаружили в едином реестре проверок Генпрокуратуры. Совладельцем кооператива с ноября 2018 года значится чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Информацию об этом «» обнаружили в едином реестре проверок Генпрокуратуры. Совладельцем кооператива с ноября 2018 года значится чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента





Кооператив занимается добычей морской соли, в том числе розовой, на озере Сасык под Евпаторией. В конце сентября Госкомрегистр Крыма провел здесь внеплановую проверку использования двух земельных участков площадью 0,97 и 3,56 га рядом с селом Прибрежное, следует из документов на сайте реестра.





Проверка установила, что участки используются «Галитом» для «размещения капитального объекта незавершенного строительства, отвалов и размещения железнодорожных путей (узкоколейной рельсовой дороги)», а также для ведения деятельности по добыче соли.





Какие-либо права на этот участок у кооператива отсутствуют, указано в документе по итогам проверки. До 27 января 2019 года «Галит» обязан устранить нарушение — либо освободив землю, либо оформив права на ее использование. Кооператив оштрафован на 105 000 рублей по cтатье 7.1. КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка.









Исполнительный директор «Галита» Сергей Храпылин отказался комментировать «Открытым медиа» ситуацию.





Татьяна Навка стала владельцем 16,67% «Галита» в ноябре 2018 года, сообщал The Bell со ссылкой на данные СПАРК. Позже Навка подтвердила РБК, что ей принадлежит доля в кооперативеа.





Другие совладельцы предприятия — Ольга Белобородова, Юрий Волков, Анна Волкова, Оксана Лысенко, Сергей Хомяк. Им принадлежат доли примерно в 16,67%.





В сентябре 2016 года правительство включило поваренную соль в список подпадающих под продовольственное эмбарго товаров, ввоз которых на территорию России запрещен из стран ЕС, США, Украины и некоторых других государств.





Чуть раньше, с 25 июля 2016 г. владельцем второго по размеру российского производителя соли, Тыретского солерудника, официально стал старший сын генпрокурора Артем Чайка.





Незадолго до сделки с Навкой компания получила крупный контракт от ГУП «Крымавтодор» на поставку технических солей, обратил внимание телеграм-канал «Жаба и гадюка». Цена контракта составила 21,6 млн рублей.





Весной 2019 года после публикаций сведений об имуществе и доходах представителей Кремля, Навка оказалась самой богатой из супругов кремлёвских чиновников: в 2018 году она заработала 218,9 млн рублей, тогда как её супруг — в 17 раз меньше, 12,79 млн рублей. За год до этого она задекларировала 200,4 млн рублей дохода.





В апреле 2019 года «Открытые медиа» обнаружили, что семья Пескова избавилась от заграничной недвижимости. Из декларации чиновника за 2017 год следовало, что у Навки была квартира в США площадью 126 квадратных метров, а в декларации 2018 года никакой зарубежной недвижимости у супруги Дмитрия Пескова уже не оказалось.









Не была задекларирована и квартира площадью 180 кв. м во Франции, которая ранее была в пользовании у одного из сыновей Пескова.





Вся остальная недвижимость семьи, указанная в декларации 2018 года, находится в России.