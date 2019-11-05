До чего дошел прогресс! Новостям на ТВ доверяет только 10% белорусов!

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Белорусы оказались не таким уж наивными - новости по БТ почти никто не смотрит, а тех, кто свято верит, что при нынешней власти может хоть на что-то повлиять в стране, всего чуть более 3%!