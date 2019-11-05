ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«J:морс», документалки и бесплатный спектакль. Куда сходить в Витебске в большие выходные

06.11.2019 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эти выходные к нам приедет с концертом «J:морс» — представляете, группе уже 20 лет! Будут старые и новые песни. «ТриО» впервые приглашает на публичный детский спектакль — покажут «Дюймовочку». И — отличный план на длинный уикэнд для любителей документального кино: в Витебске снова фестиваль о правах человека WATCH DOCS.

«J:морс»: концерт «20 лет. Полет норм!»


Владимир Пугач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 9 ноября, 19.00

Билеты: 20−35 рублей

Касса: 8 0212 63-93-92. Инфолиния: 8 0212 67-22-92.

В это сложно поверить, но «J:морс» отмечает 20-летие! По словам фронтмена группы Владимира Пугача, такая солидная дата — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями: — Юбилей группы — хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые!

Спектакль «Дюймовочка»


Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 8 ноября, в 11.00 и 16.30

Вход: бесплатный

Торгово-развлекательный центр «ТриО» впервые приглашает на детский кукольный спектакль. Смотреть будем «Дюймовочку».

Начало показов — в 11.00 и 16.30, продолжительность постановки — около 30 минут. Выбирайте удобное для ваших малышей время и приходите!

Большой уикенд с WATCH DOCS Belarus


Где: битлз-клуб «Чердачок», арт-паб «Торвальд», офис YMCA

Когда: 7−10 ноября

Вход: бесплатный

Международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS вновь приезжает в Витебск. И на все четыре дня выходных для поклонников документалистики есть хороший план. Организаторы привезут несколько лучших кинолент из программы этого года. Наряду с мировыми фильмами, на этот раз будут и целых две истории о Беларуси.

Показы состоятся:

7 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13)

8 ноября, 16.00 — арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1)

9 ноября, киноночь — с 23.00 до 5.00 в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)

10 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13).

Полная программа сеансов и анонсы фильмов — здесь и здесь.

Клезмерский концерт


Где: Арт-центр Марка Шагала (ул. Путна, 2)

Когда: 9 ноября, 13.00

Вход: свободный

Фестиваль еврейской народной музыки Litvak Klezmer Fest, который пройдет 7−8 ноября в столице, на следующий день, 9 ноября, приедет в Витебск. «Где же еще провести клезмерский концерт, как не в городе Марка Шагала?» — спрашивают организаторы. И приглашают всех на встречу с известными клезмерами Татьяной Меламед и Алексом Кофманом (США).

Подробная информация — по телефону: +375 33 645−23−55.

Хороших выходных!

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные к нам приедет с концертом «J:морс» - представляете, группе уже 20 лет! Будут старые и новые песни. «ТриО» впервые приглашает на публичный детский...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быхове на «Дожинках-2019» чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика