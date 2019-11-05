«J:морс», документалки и бесплатный спектакль. Куда сходить в Витебске в большие выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные к нам приедет с концертом «J:морс» — представляете, группе уже 20 лет! Будут старые и новые песни. «ТриО» впервые приглашает на публичный детский спектакль — покажут «Дюймовочку». И — отличный план на длинный уикэнд для любителей документального кино: в Витебске снова фестиваль о правах человека WATCH DOCS.

«J:морс»: концерт «20 лет. Полет норм!»



Владимир Пугач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1) Когда: 9 ноября, 19.00 Билеты: 20−35 рублей Касса: 8 0212 63-93-92. Инфолиния: 8 0212 67-22-92.

В это сложно поверить, но «J:морс» отмечает 20-летие! По словам фронтмена группы Владимира Пугача, такая солидная дата — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями: — Юбилей группы — хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые!

Спектакль «Дюймовочка»





Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 8 ноября, в 11.00 и 16.30 Вход: бесплатный

Торгово-развлекательный центр «ТриО» впервые приглашает на детский кукольный спектакль. Смотреть будем «Дюймовочку».

Начало показов — в 11.00 и 16.30, продолжительность постановки — около 30 минут. Выбирайте удобное для ваших малышей время и приходите!

Большой уикенд с WATCH DOCS Belarus





Где: битлз-клуб «Чердачок», арт-паб «Торвальд», офис YMCA Когда: 7−10 ноября Вход: бесплатный

Международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS вновь приезжает в Витебск. И на все четыре дня выходных для поклонников документалистики есть хороший план. Организаторы привезут несколько лучших кинолент из программы этого года. Наряду с мировыми фильмами, на этот раз будут и целых две истории о Беларуси.

Показы состоятся:

7 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13)

8 ноября, 16.00 — арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1)

9 ноября, киноночь — с 23.00 до 5.00 в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)

10 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13).

Полная программа сеансов и анонсы фильмов — здесь и здесь .

Клезмерский концерт





Где: Арт-центр Марка Шагала (ул. Путна, 2) Когда: 9 ноября, 13.00 Вход: свободный

Фестиваль еврейской народной музыки Litvak Klezmer Fest, который пройдет 7−8 ноября в столице, на следующий день, 9 ноября, приедет в Витебск. «Где же еще провести клезмерский концерт, как не в городе Марка Шагала?» — спрашивают организаторы. И приглашают всех на встречу с известными клезмерами Татьяной Меламед и Алексом Кофманом (США).

Подробная информация — по телефону: +375 33 645−23−55.

Хороших выходных!

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