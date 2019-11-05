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«J:морс», документалки и бесплатный спектакль. Куда сходить в Витебске в большие выходные
Источник материала: Tut.by
В эти выходные к нам приедет с концертом «J:морс» — представляете, группе уже 20 лет! Будут старые и новые песни. «ТриО» впервые приглашает на публичный детский спектакль — покажут «Дюймовочку». И — отличный план на длинный уикэнд для любителей документального кино: в Витебске снова фестиваль о правах человека WATCH DOCS.
«J:морс»: концерт «20 лет. Полет норм!»
В это сложно поверить, но «J:морс» отмечает 20-летие! По словам фронтмена группы Владимира Пугача, такая солидная дата — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями: — Юбилей группы — хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые!
Спектакль «Дюймовочка»
Торгово-развлекательный центр «ТриО» впервые приглашает на детский кукольный спектакль. Смотреть будем «Дюймовочку».
Начало показов — в 11.00 и 16.30, продолжительность постановки — около 30 минут. Выбирайте удобное для ваших малышей время и приходите!
Большой уикенд с WATCH DOCS Belarus
Международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS вновь приезжает в Витебск. И на все четыре дня выходных для поклонников документалистики есть хороший план. Организаторы привезут несколько лучших кинолент из программы этого года. Наряду с мировыми фильмами, на этот раз будут и целых две истории о Беларуси.
Показы состоятся:
7 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13)
8 ноября, 16.00 — арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1)
9 ноября, киноночь — с 23.00 до 5.00 в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)
10 ноября, 18.00 — офис YMCA (ул. Октябрьская, 13).
Клезмерский концерт
Фестиваль еврейской народной музыки Litvak Klezmer Fest, который
Подробная информация — по телефону: +375 33 645−23−55.
Хороших выходных!
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В эти выходные к нам приедет с концертом «J:морс» - представляете, группе уже 20 лет! Будут старые и новые песни. «ТриО» впервые приглашает на публичный детский...
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