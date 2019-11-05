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В Минске мужчина вымогал у любовника своей жены 6 тысяч долларов

06.11.2019 16:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мужчина вымогал у любовника своей жены 6 тысяч долларов
shutterstock.com

Как стало известно, в конце октября в милицию обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что завел служебный роман с замужней 36-летней женщиной. Об этом узнал ее супруг и стал его шантажировать.

В Минске мужчина вымогал у любовника своей жены 6 тысяч долларов Брестчанин шантажировал минчанку интимным видео

44-летний мужчина требовал от любовника своей супруги $3 тыс. за то, чтобы его интимные фотографии, а также сведения об измене не дошли уже до его жены. Тот согласился.

Вскоре с таким же требованием к бывшему возлюбленному обратилась и 36-летняя женщина. После этого мужчина принял решение обратиться в правоохранительные органы, сообщили в МВД.

Выяснилось, что супруги были в сговоре. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК Республики Беларусь («Вымогательство, совершенное группой лиц»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

 
 
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Затем к вымогательству подключилась и женщина.
 
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