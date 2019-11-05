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Мужчина из США заботился о медвежонке. Они встретились спустя много лет: посмотрите, как это мило
Источник материала: Tut.by
В центре по уходу за дикими животными в Нью-Йорке сняли на видео трогательное воссоединение взрослой медведицы и бывшего сотрудника учреждения. Мужчина заботился о маленьком медвежонке, а затем вынужден был уехать. Медвежонок вырос, но не забыл человека, который постоянно проводил с ним время в детстве. Их встреча получилась по-настоящему трогательной и наверняка не оставит вас равнодушными: просто посмотрите видео!
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Их встреча наверняка не оставит вас равнодушными.
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