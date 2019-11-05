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Средневековая музыка, ночная игротека и органы. Куда сходить в Гродно в большие выходные
Источник материала: Tut.by
Впереди четыре выходные дня — и если вы найдете в себе силы выползти из-под теплого одеяла и оторваться от сериалов, то давайте расскажем, куда можно сходить в эти дождливые и серые дни. Например — на ночную игротеку или на юбилейный концерт группы «Стары Ольса», или послушать орган.
Юбилейный концерт группы «Стары Ольса»
Группе «Стары Ольса» — 20 лет. На концерте в Гродно коллектив представит свои произведения разных периодов творчества. Музыканты обещают интересные истории, много средневековой музыки, а еще — выступления специальных гостей.
Праздник «Органы Европы звучат в Гродно»
В концертном зале Гродненского государственного музыкального
Концерт Гродненской филармонии «Песни, проверенные временем»
Концерт пройдет в большом зрительном зале на 1239 мест. Перед гродненцами и гостями города выступят творческие коллективы и исполнители филармонии: Александр Казакевич, Алла Авдейчик, Петр Ракуть, Елена Карнаухова, Алина Чижик, Татьяна Бейма, Дарья Котикова, Александр Волынский.
Анимационно-развлекательная программа «Осенний переполох»
Время осени — не только грустное время. База отдыха ''Привал'' предлагает весело и задорно провести время детям, у которых каникулы. Юным гостям предлагают почувствовать себя настоящим спортсменом, профессиональным водителем, известным артистом. Каждому участнику — памятный приз.
Ночная игротека в тайм-кафе «Портал»
Десятки настольных игр, хорошая компания, безлимитный чай/кофе и печенье. Организаторы игротеки обещают живое общение, веселое времяпрепровождение и новые знакомства.
Хороших выходных!
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Впереди четыре выходные дня. И, если вы найдете в себе силы вылезти из-под теплого одеяла и оторваться от сериалов, то вот несколько мероприятий, которые можно...
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