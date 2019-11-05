Средневековая музыка, ночная игротека и органы. Куда сходить в Гродно в большие выходные

Источник материала: Tut.by

Впереди четыре выходные дня — и если вы найдете в себе силы выползти из-под теплого одеяла и оторваться от сериалов, то давайте расскажем, куда можно сходить в эти дождливые и серые дни. Например — на ночную игротеку или на юбилейный концерт группы «Стары Ольса», или послушать орган.

Юбилейный концерт группы «Стары Ольса»





Где: Городской центр культуры, улица Дзержинского, 1 Когда: 9 ноября, 19.00 Сколько:12−18 рублей

Группе «Стары Ольса» — 20 лет. На концерте в Гродно коллектив представит свои произведения разных периодов творчества. Музыканты обещают интересные истории, много средневековой музыки, а еще — выступления специальных гостей.

Праздник «Органы Европы звучат в Гродно»





Где: Гродненский государственный музыкальный колледж, проспект Я. Купалы, 53 Когда: 7 ноября, 19.00 Сколько: 10 рублей.

В концертном зале Гродненского государственного музыкального

колледжа пройдет концерт «Органы Европы звучат в Гродно». Перед слушателями

выступит Хироко Иноуэ из Японии. В концерте также примет участие известная российская саксофонистка Вероника Кожухорова.

Концерт Гродненской филармонии «Песни, проверенные временем»



Фото: grodnonews.by

Где:Гродненская областная филармония, улица Горновых, 17 Когда: 7 ноября, 14.00 Сколько: 3 рубля.

Концерт пройдет в большом зрительном зале на 1239 мест. Перед гродненцами и гостями города выступят творческие коллективы и исполнители филармонии: Александр Казакевич, Алла Авдейчик, Петр Ракуть, Елена Карнаухова, Алина Чижик, Татьяна Бейма, Дарья Котикова, Александр Волынский.

Анимационно-развлекательная программа «Осенний переполох»

Где: База отдыха «Привал» Когда: 7−9 ноября, начало программы в 14.00 и 16.00 Сколько: вход — 5 рублей для взрослого, 2,5 — для ребенка.

Время осени — не только грустное время. База отдыха ''Привал'' предлагает весело и задорно провести время детям, у которых каникулы. Юным гостям предлагают почувствовать себя настоящим спортсменом, профессиональным водителем, известным артистом. Каждому участнику — памятный приз.

Ночная игротека в тайм-кафе «Портал»





Где: тайм-кафе «Портал», улица Большая Троицкая, 31 Когда: 8 ноября, 20.00 Сколько: 7 рублей.

Десятки настольных игр, хорошая компания, безлимитный чай/кофе и печенье. Организаторы игротеки обещают живое общение, веселое времяпрепровождение и новые знакомства.

Хороших выходных!

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