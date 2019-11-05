Новый магазин для жителей Шамовщины

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Беларуси уже давно стало доброй традицией к 7 ноября дарить подарки, которые часто носят социальную направленность.

Такой подарок для жителей деревни Шамовщина сделало Мстиславское райпо. Сегодня здесь открыли обновлённый магазин.

Для местных жителей это событие стало настоящим праздником. На селе магазин не только место, где можно купить всё необходимое, но и место встречи со знакомыми.

— В деревне магазин — это центр всего, — сказал заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников, обращаясь к присутствующим. — Сюда можно прийти и пообщаться, и посудачить. Поэтому приятно радовать вас этим новым объектом. Широкий ассортимент товаров позволяет купить всё необходимое. Приходите, покупайте. А мы постараемся сделать так, чтобы деревня жила и развивалась.

В этом магазине давно требовался ремонт, но денег на всё не хватало.

Как рассказала председатель правления райпо Елена Сапёрова, в нынешнем году было израсходовано около 30 тыс. рублей на обновление этого торгового объекта.

В магазине изменилось всё от пола и до потолка. Заменено торговое и холодильное оборудование, магазин переведён на самообслуживание.

Радует не только внешний вид магазина, но и внутреннее его содержание. А оно сейчас не уступает городским объектам. Заведующая магазином Зоя Степанова уверена, что теперь жители деревни будут приходить ещё охотнее, ведь им здесь всегда рады.

Наталья МАНУСОВА.