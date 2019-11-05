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Завтра пройдут выборы в Совет Республики
06.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
7 ноября во Дворце культуры области пройдёт заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня Могилёвской области.
На мероприятии будут рассмотрены и выбраны кандидаты в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Совет Республики — одна из двух палат парламента нашей страны, в которую входят 64 депутата. 8 из них назначает глава государства. Остальные избираются путём голосования.
Могилёвская область делегирует в этом году в верхнюю палату парламента 8 человек.
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7 ноября во Дворце культуры области пройдёт заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня Могилёвской области. На мероприятии будут рассмотрены и...
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