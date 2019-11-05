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У статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро экоактивисты требуют отменить нефтяной аукцион

06.11.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро у знаменитой статуи Христа-Искупителя бастуют экоактивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро экоактивисты требуют отменить нефтяной аукцион

У статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро экоактивисты требуют отменить нефтяной аукцион

6 ноября в городе стартует крупнейший в истории нефтяной аукцион. Люди требуют отменить эти торги. На них компании будут бороться за право разрабатывать богатые месторождения нефти.

Протестующие убеждены, что подобные сделки могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Правительство в свою очередь ожидает, что этот аукцион принесет государству около 25 миллиардов долларов.

У статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро экоактивисты требуют отменить нефтяной аукцион

У статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро экоактивисты требуют отменить нефтяной аукцион

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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро у знаменитой статуи Христа-Искупителя бастуют экоактивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 ноября в городе...
 
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