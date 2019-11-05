Ай дорого. Сколько всего можно купить вместо самого дорогого телефона

Источник материала: Аргументы и факты

Каждый год американская корпорация «Эппл» на радость поклонникам выпускает всё новые мобильные телефоны серии «айфон» (iPhone). Они популярны по всему миру, наша страна - не исключение. Фанаты серии занимают очереди в пунктах продаж за сутки и более, только чтобы приобрести новинку первыми и потом похвастаться ею перед знакомыми. И это несмотря на то, что стоят новые аппараты сравнительно дорого.

Каждая новая серия iPhone обычно включает в себя несколько моделей: попроще и «понавороченнее» (больше диагональ, лучше камера и т. д.). Чем круче аппарат, тем он дороже. Цены на самый «простой» Apple iPhone 11 из новой серии в Беларуси начинаются с 2100 рублей (немногим более 1000 долларов). Самая «продвинутая» модель Apple iPhone 11 Pro Max в интернет-магазине одного из мобильных операторов стоит уже от 3300 рублей. Максимальные цены за гаджет от «Эппл» достигают 4400 рублей (чуть менее 2200 долларов).

Где дороже?

4400 рублей - это примерно четыре средние месячные зарплаты по стране, которые ещё попробуй заработай. Продавцы идут покупателям навстречу, предоставляя рассрочки, бонусы и кэшбэки (часть денег, которая возвращается вам за онлайн-покупки). Однако сути это не меняет: iPhone в Беларуси - одни из самых дорогих в мире.

Напомним, модель Apple iPhone 11 у нас стоит 2100 рублей. В пересчёте на доллары это около 1020 у. е. В США такой же смартфон обойдётся всего в 700 долларов. Для сравнения: в Германии он стоит 800 евро, или порядка 890 долларов.

Однако пальма первенства в ценовом вопросе принадлежит Турции. За базовую модель в этой стране надо отдать почти 7300 турецких лир, или свыше 1270 долларов.

Картошки на 127 лет

Что можно купить по цене самого дорогого iPhone за 4400 рублей? Например, свыше 6100 килограммов картофеля по цене 0,72 руб. за кг. Если съедать по килограмму в неделю, хватит на 6100 недель, или 127 лет.

Цена нового «айфона» - это 183 палки колбасы за 24 руб. каждая или 3384 пакета молока за 1,3 руб. На эти деньги можно семь месяцев снимать однокомнатную квартиру в Минске или 3,5 года - в регионах. Прямо сейчас за 4400 рублей можно взять старенькую подержанную машину (в Сети найдётся 9-10 тысяч вариантов) или даже купить дачу, правда, далеко от центра.

КСТАТИ

«Айфоны» покупают не только из-за их технических возможностей или дизайна, но также для того, чтобы выделиться из толпы. Обладание таким телефоном в определённых кругах считается признаком состоятельности, статуса его владельца. А что делать тому, кто не может себе позволить крутой телефон, но хочет немного отщипнуть от славы обладателя последнего «айфона»?

Предприимчивые китайцы нашли выход. На глобальной виртуальной торговой площадке «Алиэкспресс» можно за копейки заказать пластиковую накладку на камеру для старого iPhone. Она выполнена в форме тройных камер iPhone 11 Pro Max и приклеивается к корпусу. Накладка имеет два прозрачных окошка для настоящих камер, третий модуль - это просто напечатанная катинка. Покупаете накладку, клеите, и вот у вас уже «новый» iPhone.