Экс-главе беларуской авиации дали 9 лет колонии усиленного режима

Источник материала: KYKY

Экс-главе беларуской авиации Владимиру Костину назначили девять лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в получении взятки, сообщает TUT.by.

Суд Центрального района Минска счел Костина виновным по части 3 статьи 430 УК (Получение взятки) и части 3 статьи 426 УК (Превышение власти и служебных полномочий). Кроме тюремного срока, ему также запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Кроме того, Костин должен будет выплатить 211 тысяч рублей в доход государства — эквивалент полученной взятки.

Вместе с Костиным по делу проходили инженер-инспектор по авиационной безопасности и безопасности полетов «Авиастар» Виктор Вовченко и Андрей Нестерук, командир воздушного судна. Вовченко приговорили к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима с тем же запретом занимать определенные должности. Нестеруку присудили штраф в 200 базовых величин – это 5100 рублей.

Владимира Костина вместе со взяткодателем задержали с поличным в марте прошлого года, во время попытки получения 3,5 тысяч долларов. Двух мужчин доставили в СИЗО КГБ. По данным источников TUT.by, это была не первая взятка: на протяжении своей работы Костин часто решал вопросы, входящие в его компетенцию, поборами.