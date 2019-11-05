ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-главе беларуской авиации дали 9 лет колонии усиленного режима

06.11.2019 17:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Экс-главе беларуской авиации Владимиру Костину назначили девять лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в получении взятки, сообщает TUT.by.

Суд Центрального района Минска счел Костина виновным по части 3 статьи 430 УК (Получение взятки) и части 3 статьи 426 УК (Превышение власти и служебных полномочий). Кроме тюремного срока, ему также запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Кроме того, Костин должен будет выплатить 211 тысяч рублей в доход государства — эквивалент полученной взятки.

Вместе с Костиным по делу проходили инженер-инспектор по авиационной безопасности и безопасности полетов «Авиастар» Виктор Вовченко и Андрей Нестерук, командир воздушного судна. Вовченко приговорили к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима с тем же запретом занимать определенные должности. Нестеруку присудили штраф в 200 базовых величин – это 5100 рублей.

Владимира Костина вместе со взяткодателем задержали с поличным в марте прошлого года, во время попытки получения 3,5 тысяч долларов. Двух мужчин доставили в СИЗО КГБ. По данным источников TUT.by, это была не первая взятка: на протяжении своей работы Костин часто решал вопросы, входящие в его компетенцию, поборами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главе беларуской авиации Владимиру Костину назначили девять лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в получении взятки, сообщает TUT.by. Суд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто может сменить Багу в БАТЭ? Шорт-лист для Андрея Капского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика