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Новые правила: беларусы будут декларировать на границе стиральные порошки

06.11.2019 16:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода, заявили в МАРТ.

Согласно постановлению Совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки. Это коснется стиральных порошков, гранул, паст, различных таблеток, блоков и жидких средств.

«Введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции», – объяснили в ведомстве. Норма вступит в силу через полгода – с 24 апреля 2020 года.

Как пишет «Спутник», неясно, какие партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие. Получить оперативный комментарий по этому поводу в МАРТ и в Государственном таможенном комитете пока не удалось.

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Беларусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода, заявили в МАРТ. Согласно постановлению Совмина от...
 
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