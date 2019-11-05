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Новые правила: беларусы будут декларировать на границе стиральные порошки
Источник материала: KYKY>
Беларусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода,
Согласно постановлению Совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки. Это коснется стиральных порошков, гранул, паст, различных таблеток, блоков и жидких средств.
«Введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции», – объяснили в ведомстве. Норма вступит в силу через полгода – с 24 апреля 2020 года.
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