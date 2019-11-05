Новые правила: беларусы будут декларировать на границе стиральные порошки

Источник материала: KYKY

Беларусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода, заявили в МАРТ.

Согласно постановлению Совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки. Это коснется стиральных порошков, гранул, паст, различных таблеток, блоков и жидких средств.

«Введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции», – объяснили в ведомстве. Норма вступит в силу через полгода – с 24 апреля 2020 года.

Как пишет «Спутник», неясно, какие партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие. Получить оперативный комментарий по этому поводу в МАРТ и в Государственном таможенном комитете пока не удалось.