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Ну и ну! Белорусов заставят декларировать на границе... стиральный порошок

06.11.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.

В сообщении, размещенном на официальном сайте МАРТ, говорится, что такие изменения обусловлены необходимостью обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.

Нововведением предусматривается, что белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки, которые ввозятся в страну из-за рубежа.

К таким стредствам будут относиться стиральные порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие моюзие вещества.

Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления - с 24 апреля 2020 г. 
 
 
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