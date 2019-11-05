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Ну и ну! Белорусов заставят декларировать на границе... стиральный порошок
Источник материала: Партизан
Новая норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.
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Нововведением предусматривается, что белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки, которые ввозятся в страну из-за рубежа.
К таким стредствам будут относиться стиральные порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие моюзие вещества.
Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления - с 24 апреля 2020 г.
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Новая норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.
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