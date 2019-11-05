Кто может сменить Багу в БАТЭ? Шорт-лист для Андрея Капского

Трибуна прикинула, кто может сменить его на посту главного тренера «желто-синих». Из-за упущенного «золота» – сомнительно, что за три тура БАТЭ отыграет у Бреста гандикап в семь очков – Алексей Бага наверняка будет отправлен в отставку.прикинула, кто может сменить его на посту главного тренера «желто-синих».





Кто-то из структуры БАТЭ

При Анатолии Капском место коуча БАТЭ традиционно переходило от главного тренера к его помощнику (приглашение Олега Дулуба – исключение из правил, которое очень быстро признали неудачным и вернулись к традиционному укладу).





Так в свое время Юрия Пунтуса сменил его ассистент Игорь Криушенко. Затем место КИНа занял помогавший ему Виктор Гончаренко, преемником которого стал Александр Ермакович. Если следовать этой логике, то следующий кандидат на царствие помощник Баги Дмитрий Молош.





37-летний специалист, в марте получивший тренерскую лицензию категории А, вошел в штаб Олега Дулуба перед началом прошлого сезона-2018. К тому моменту экс-футболист, сделавший себе имя в БАТЭ, успел поработать самостоятельно.





Его главное достижение – выход со «Смолевичами» в высшую лигу по итогам сезона-2017 (правда, председатель Смолевичского райисполкома все равно остался недоволен работой тренера и убрал его). В свое время о Дмитрии лестно отзывался Олег Дулуб, а летом прошлого года после отставки Олега Анатольевича Молош был одним из кандидатов на освободившуюся должность.





Повышения не случилось, но Дмитрий стал играть важную роль в штабе Алексея Баги. Нынешний главный тренер борисовчан прислушивался к его мнению. Именно Молош часто отправлялся на матчи еврокубковых соперников борисовчан, чтобы собрать нужную информацию.





В структуре клуба есть и другой очевидный кандидат – Кирилл Альшевский.





Племянник Анатолия Капского поработал в клубе на разных должностях. В том числе справлялся с функциями спортивного директора, но никогда не скрывал, что тяготеет к тренерству. Из-за этого в свое время Альшевский отправился трудиться в АБФФ, где работал техническим директором и возглавлял одну из юношеских сборных страны.









Вместе с ней Альшевский взял «бронзу» минского Турнира развития и вывел команду в элитный раунд Евро. Сейчас специалист, умеющий работать с молодежью, уверенно ведет дубль борисовчан к первому за девять лет чемпионству.



Кто-то из «семьи»

Из БАТЭ вышло немало тренеров. Кроме специалистов типа Пунтуса и Криушенко, которые возглавляли основу «желто-синих», в большом футболе уже попробовали себя и Вадим Скрипченко, и Вячеслав Геращенко, и Владимир Невинский.





В общем, если боссы борисовчан не рискнут довериться одному из молодых тренеров, которые сейчас трудятся в структуре клуба, то могут попытаться вернуть кого-то из «семьи». Выдернуть Виктора Гончаренко из ЦСКА практически нереально, но почему бы не замахнуться на его ассистента Александра Ермаковича?





Все-таки это самый титулованный тренер Беларуси, завоевавший с БАТЭ десять трофеев. Он знает, как выводить «желто-синих» в группу еврокубков и имеет отличный контакт с лидерами борисовчан. В сложные моменты уравновешенный, но уверенный в себе специалист не раз вставал на защиту игроков перед руководством.





Он умеет ладить и с начальством, и с футболистами. Ермаковичу не понадобится много времени, чтобы разобраться в специфике работы с «желто-синими». Возможно, Александр Владимирович – именно тот опытный человек, который нужен БАТЭ именно сейчас. Мотивы, которые могут повлиять на его решение, – желание работать самостоятельно и помощь родному клубу, оказавшемуся в сложной ситуации.





А, может быть, Капский-младший пригласит в Борисов другого помощника Гончаренко чемпионских времен – Вадима Скрипченко? В свое время Анатолий Капский видел в специалисте преемника ВМГ в БАТЭ, но тот решил пойти другим путем. Вадим Викторович отправился в «Минск», с которым выиграл Кубок страны и едва не проскочил в группу Лиги Европы.





Затем долго (но не очень успешно) работал в РПЛ. Сейчас этот зарубежный опыт может пригодиться БАТЭ.









Кто-то из чемпионата Беларуси

Вряд ли сейчас в нашем первенстве есть тренер, который мог бы вывести БАТЭ в группу еврокубков. Пожалуй, самым интересным кандидатом на место Баги по части харизмы видится наставник «Ислочи» Виталий Жуковский, который в свое время немного поиграл за дубль борисовчан.





В нынешнем сезоне специалист, уже давно возглавляющий «волков», успешно провел глобальную перестройку в клубе. Если что, до заветной цели в 50 очков за сезон осталось всего ничего. Летом Жуковский не скрывал серьезных амбиций. Самому эмоциональному тренеру «вышки» уже хочется реально бороться за трофеи. Пожалуй, Борисов – идеальное для этого место.





«Желто-синие» прошлое, уже достаточный опыт работы главным и энергия могут сыграть на руку Жуковскому в этой истории.





Кто-то из опытных белорусских специалистов

БАТЭ еще не возглавляли иностранцы. Вряд ли это случится в нынешнее межсезонье, все-таки «желто-синим» нужно возвращать чемпионство здесь и сейчас.





А пришлым спецам необходимо время, чтобы разобраться во всех нюансах не только работы клуба, но и в специфике чемпионата. В новейшей истории белфутбола сделать это получилось, пожалуй, только у Марцела Лички в Бресте, да и то к покорению вершин он приступил не сразу.





Поэтому на место Алексея Баги вполне могут претендовать опытные белорусские тренеры, которым в свое время респектовал Анатолий Капский. Например, во время работы Олега Кубарева в «Гомеле» КАА конфликтовал с тренером, но через несколько лет выписывал ему публичные респекты.





Кубарев – один из самых авторитетных специалистов страны, но в Беларуси лишь раз работал в топ-команде. Пару сезонов назад после первого круга «Шахтер» под его руководством шел на первом месте в чемпионате, но тренера уволили, не простив поражения в финале Кубка и вылета из Лиги Европы. Впрочем, Кубарев знает, как выигрывать трофеи.





В его коллекции кубки Беларуси и Молдовы, «золото» первенства Латвии, а также парочка шумных еврокампаний с «Гомелем» и «Зимбру», правда, не дошедших до групповой стадии.









Александр Седнев – еще один белорусский тренер, которого публично выделял Капский-старший. В свое время менеджер даже предлагал специалисту должность спортивного директора БАТЭ. Александр Сергеевич отказался, но постоянно был на связи с босом борисовчан.





Седнев, достаточно успешно работавший в «Белшине» и возглавлявший минское «Динамо», в последние годы осел в Казахстане. Правда, в нынешнем сезоне «Актобе» под его руководством вылетел из «элиты», но белорусом при этом более-менее довольны.