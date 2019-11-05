"Это не ошибка". Выборы раскрыли самого богатого лидера оппозиции

В открытом доступе оказались сведения о доходах кандидатов в депутаты в избирательных округах, располагающихся в Минске. А в столице как раз баллотируются известные лидеры демократических сил.





В целом оппозиционеры не сильно выделяются размерами своих доходов на фоне других кандидатов – за несколькими исключениями.





Председатель Партии БНФ Григорий Костусев, также являющийся помощником депутата Палаты представителей Елены Анисим, указал, что за 2018 год получил доход в 3 859 рублей.





Политик, баллотирующийся по Купаловскому избирательному округу №95, владеет квартирой и гаражом в Шклове, жилым домом в Белыничском районе, а также автомобилем.





Пожалуй, самым богатым кандидатом от БНФ является предприниматель Василий Островский. Общая сумма его дохода за прошлый год – около 78 тысяч рублей. Предприниматель владеет двумя квартирами, двумя жилыми домами, четырьмя легковыми автомобилями и другой собственностью.

Председатель Объединенной гражданской партии и индивидуальный предприниматель Николай Козлов (Старовиленский округ № 105) в прошлом году получил доход в 6 345 рублей. В его собственности квартира в Минске и два легковых автомобиля.









Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова (Пушкинский округ № 103) указала местом работы должность главного бухгалтера жилищного кооператива. Ее доход за прошлый год – 6 226 рублей. В собственности – квартира в Минске и легковой автомобиль.





На этом фоне особняком стоит председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, баллотирующийся по Коласовскому избирательному округу №106.





Доход помощника директора частного торгового унитарного предприятия «Каменит» за 2018 год составил… 149 124 рубля. В его собственности также находится половина квартиры в Минске.





Но может быть в избиркоме допустили опечатку?





«Нет, это не ошибка. Это доходы, состоящие из зарплаты и других источников», – коротко ответил «Белорусскому партизану» Игорь Борисов, не став дальше развивать тему.





Задают ли по этому поводу председателю «Грамады» вопросы избиратели?





ставшую известной фотографию со своим участием. «Да нет. Тем более, что эти избиратели на встречи с кандидатом не ходят», – с юмором ответил Игорь Борисов, намекая на уже





«Думаю этот снимок станет символом этой кампании», – добавил политик.









Но что интересно, Игорь Борисов не является представителем демократических сил, который в прошлом году получил самый высокий доход.





Им оказался 31-летний Андриан Дыбовский, выдвинувшийся кандидатом в депутаты по Каменногорскому избирательному округу №101 от «Белорусской социал-демократической Грамады», которую до недавнего времени возглавлял Станислав Шушкевич.





Его общий доход за прошлый год составил 171 тысячу рублей. При этом из собственности малоизвестного активиста указано только 100% доли в ООО «Славно групп Минск».





В своем телеобращении к избирателям Андриан Дыбовский призвал оказать поддержку развитию малого и среднего бизнеса, а также развитию гражданского общества.









Связаться с Андрианом Дыбовским не удалось, но известно о нем следующее. Родился в Хабаровске, в начале 90-х вернулся в Беларусь, закончил БГУФК по специальности специалист в сфере туризма и гостеприимства. Местом работы кандидат указал должность начальника отдела продаж ООО «КлинМи», которое специализируется на уборке территорий и складов.