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Современный противоминный центр открыли в Беларуси

06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылся противоминный центр. Программа подготовки составлена с учетом опыта последних вооруженных конфликтов, сообщает телеканал «МИР 24».

Специалистов обучают обезвреживанию всех видов боеприпасов, включая самодельные устройства. Центр оснащен современным оборудованием. Есть так называемые помещения-тренажеры, которые позволяют отрабатывать навыки по разминированию квартир и социальных объектов. Проблема разминирования для страны до сих пор актуальна. В разных регионах регулярно находят мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.

«24 тысячи в 2018 году и за 10 месяцев этого года уже более 30 тысяч взрывоопасных предметов было обнаружено и обезврежено на нашей территории. С учетом того, что в современных войнах и локальных конфликтах возрастает роль применения минно-взрывных заграждений и самодельных взрывных устройств, мы создали противоминный центр. Он должен послужить очередным шагом к повышению качества подготовки специалистов в этом направлении», – отметил начальник инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Кураков.

В центре будут готовить специалистов не только для белорусской армии, но и других государств.



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Там есть помещения-тренажеры, которые позволяют отрабатывать навыки по разминированию квартир и социальных объектов.
 
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