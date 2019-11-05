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В Японии представили новый Toyota Raize. Это самый доступный кроссовер марки

06.11.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На японском рынке дебютировала весьма любопытная новинка от Toyota — модель Raize, которая стала самым маленьким и недорогим «паркетником» в гамме японского производителя.


Raize еще меньше известного нам CH-R — от носа до хвоста у него чуть менее 4 м (3995 мм), ширина составляет 1695 мм, а расстояние между осями достигает 2525 мм. Сделан Raize на той же базе, что и новые городские модели марки Daihatsu для внутреннего японского рынка — то есть на платформе DNGA, являющейся «бюджетной» версией глобальной тойотовской архитектуры TNGA.


В остальном Raize — типичный городской «паркетник» с несущим кузовом и простеньким салоном, рассчитанным на пятерых седоков. Объем багажника равен 369 л, а в списке оснащения есть мультимедиа-система с девятидюймовым экраном, виртуальная комбинация приборов и комплекс электронных ассистентов Smart Assist, включающий адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение с функцией распознавания пешеходов и систему, помогающую предотвратить ДТП, когда водитель путает педали.


Двигатель у Raize пока один — это литровый бензиновый турбированный агрегат с тремя цилиндрами, развивающий 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. В трансмиссии — вариатор, передний или опциональный полный привод. Масса базовой версии кроссовера — всего 980 кг, а заявленный паспортный расход 5,4 л на 100 км (цикл WLTP).


В Японии цены на Raize начинаются от 15 370 долларов в пересчете. Позже новинка появится и на экспортных рынках — в первую очередь в странах Азии и Латинской Америки.

 
 
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На японском рынке дебютировала весьма любопытная новинка от Toyota - модель Raize, которая стала самым маленьким и недорогим «паркетником» в гамме японского...
 
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