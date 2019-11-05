В Минске в некоторых домах воду в батареях окрасят в зеленый цвет

Источник материала: Аргументы и факты

В двух районах Минска воду в батареях окрасят в светло-зеленый цвет. Как пояснили в РУП «Минскэнерго», воду будут окрашивать флуоресцеином. Это планируют делать с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. В ведомстве уверяют, что это безопасно и разрешено санитарными врачами.

С помощью окрашенной воды специалисты смогут быстро обнаружить места утечки, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей. Специалисты просят сообщать, если граждане заметят утечки сетевой воды светло-зеленого цвета или если горячая вода из крана окрасится в зеленый цвет (это тоже будет означать: что-то не так). С информацией можно звонить в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218−27−52; 298−27−27; 298−27−37.

Список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной: