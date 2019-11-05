В Минске в некоторых домах воду в батареях окрасят в зеленый цвет
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Аргументы и факты
В двух районах
Минска воду в батареях окрасят в светло-зеленый цвет. Как пояснили в РУП «Минскэнерго», воду будут окрашивать флуоресцеином. Это планируют делать с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. В ведомстве уверяют, что это безопасно и разрешено санитарными врачами.
С помощью окрашенной воды специалисты смогут быстро обнаружить места утечки, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей. Специалисты просят сообщать, если граждане заметят утечки сетевой воды светло-зеленого цвета или если горячая вода из крана окрасится в зеленый цвет (это тоже будет означать: что-то не так). С информацией можно звонить в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218−27−52; 298−27−27; 298−27−37.
Список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной:
Арктический 1-ый пер., 5;
Галло, 148;
Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45;
Белинского, 2-18, 3-23, 54;
д. Боровая., 2, 3, 6 Минский район;
Волгоградская, 9-69,12-86;
Восточная, 22-74, 41,181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127-133, 107, 165, 184-188;
Гамарника;
К.Чорного, 21-35;
Калинина пер., 9, 4-16;
Калинина, 18-22, 30а, 30б;
Калиновского;
Карбышева;
Кедышко, 3-33а, 49, 26-28;
Кнорина;
Кольцова 4-й пер., 6,51,53;
Кольцова;
Крамского, 14;
Кутузова;
Литературная,22;
Логойский тракт;
Ломоносова пер., 3, 5;
Ломоносова, 3, 5, 4-12;
Лукьяновича , 2, 3, 4, 10, 12;
Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;
Мирошниченко;
Независимости пр-т., 117,117а, 119, 123-157, 165;
Некрасова, 3-9, 4-12;
Новгородская, 3-13, 6а;
Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;
Полиграфический 1-ый пер., 4, 6, 6а;
Полиграфический 4-ый пер., 10-18;
Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;
Седых, 4- 68;
Славинского;
Суворова, 18;
Сурганова, 36-50;
Тикоцкого;
Толбухина, 10-18,17-23;
Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;
Филимонова, 69;
Чайковского пер., 3;
Чайковского пр-д, 4, 6;
Чайковского, 7, 41, 73а,в;
Чернышевского, 10а;
Черняховского, 1, 3, 3а;
Широкая;
Я.Коласа, 38-42, 44-52, 9-73.
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Это сделают для того, чтобы обнаружить возможные утечки.
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