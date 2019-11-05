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В Минске в некоторых домах воду в батареях окрасят в зеленый цвет

06.11.2019 18:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в некоторых домах воду в батареях окрасят в зеленый цвет
Фото из открытых источников

В двух районах Минска воду в батареях окрасят в светло-зеленый цвет. Как пояснили в РУП «Минскэнерго», воду будут окрашивать флуоресцеином. Это планируют делать с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. В ведомстве уверяют, что это безопасно и разрешено санитарными врачами.

С помощью окрашенной воды специалисты смогут быстро обнаружить места утечки, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей. Специалисты просят сообщать, если граждане заметят утечки сетевой воды светло-зеленого цвета или если горячая вода из крана окрасится в зеленый цвет (это тоже будет означать: что-то не так). С информацией можно звонить в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218−27−52; 298−27−27; 298−27−37.

Список улиц и домов, которые попадают в зону, где вода в сетях будет цветной:

В Минске в некоторых домах воду в батареях окрасят в зеленый цвет Можно ли пить горячую воду прямо из-под крана?

  • Арктический 1-ый пер., 5;
  • Галло, 148;
  • Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45;
  • Белинского, 2-18, 3-23, 54;
  • д. Боровая., 2, 3, 6 Минский район;
  • Волгоградская, 9-69,12-86;
  • Восточная, 22-74, 41,181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127-133, 107, 165, 184-188;
  • Гамарника;
  • К.Чорного, 21-35;
  • Калинина пер., 9, 4-16;
  • Калинина, 18-22, 30а, 30б;
  • Калиновского;
  • Карбышева;
  • Кедышко, 3-33а, 49, 26-28;
  • Кнорина;
  • Кольцова 4-й пер., 6,51,53;
  • Кольцова;
  • Крамского, 14;
  • Кутузова;
  • Литературная,22;
  • Логойский тракт;
  • Ломоносова пер., 3, 5;
  • Ломоносова, 3, 5, 4-12;
  • Лукьяновича , 2, 3, 4, 10, 12;
  • Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;
  • Мирошниченко;
  • Независимости пр-т., 117,117а, 119, 123-157, 165;
  • Некрасова, 3-9, 4-12;
  • Новгородская, 3-13, 6а;
  • Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14;
  • Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;
  • Полиграфический 1-ый пер., 4, 6, 6а;
  • Полиграфический 4-ый пер., 10-18;
  • Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;
  • Седых, 4- 68;
  • Славинского;
  • Суворова, 18;
  • Сурганова, 36-50;
  • Тикоцкого;
  • Толбухина, 10-18,17-23;
  • Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;
  • Филимонова, 69;
  • Чайковского пер., 3;
  • Чайковского пр-д, 4, 6;
  • Чайковского, 7, 41, 73а,в;
  • Чернышевского, 10а;
  • Черняховского, 1, 3, 3а;
  • Широкая;
  • Я.Коласа, 38-42, 44-52, 9-73.
 
Теги: Минск
 
 
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