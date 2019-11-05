Назад в СССР!

В ГДК прошло мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции. Смотрите, как это было!
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06.11.2019 17:28 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В ГДК прошло мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции. Смотрите, как это было!
(Visited 14 times, 14 visits today)
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В ГДК прошло мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции. Смотрите, как это было!
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