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В Каменецком районе на дороге обнаружены костные останки
06.11.2019 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В органы внутренних дел 4 ноября обратилась жительница д.Пяски Каменецкого района. Женщина рассказала, что накануне рабочие выполняли подсыпку песком грунтовой дороги, находящейся вблизи ее дома. После проведения работ она увидела на поверхности песка костные останки, о чем решила проинформировать правоохранительные органы.
По сообщению местной жительницы выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.
В ходе опроса рабочие пояснили, что грунт для укрепления дороги завезен из карьера, расположенного в этом же населенном пункте. При осмотре костных фрагментов специалисты предварительно установили, что речь идет о захоронении одного человека, а останкам более 70 лет.
Для определения давности захоронения, а также, какому количеству людей принадлежат костные останки, назначена медико-криминалистическая экспертиза.
Проводится проверка.
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В органы внутренних дел 4 ноября обратилась жительница д.Пяски Каменецкого района. Женщина рассказала, что накануне рабочие выполняли подсыпку песком грунтовой...
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