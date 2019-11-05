В Каменецком районе на дороге обнаружены костные останки

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 4 ноября обратилась жительница д.Пяски Каменецкого района. Женщина рассказала, что накануне рабочие выполняли подсыпку песком грунтовой дороги, находящейся вблизи ее дома. После проведения работ она увидела на поверхности песка костные останки, о чем решила проинформировать правоохранительные органы.





По сообщению местной жительницы выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

В ходе опроса рабочие пояснили, что грунт для укрепления дороги завезен из карьера, расположенного в этом же населенном пункте. При осмотре костных фрагментов специалисты предварительно установили, что речь идет о захоронении одного человека, а останкам более 70 лет.

Для определения давности захоронения, а также, какому количеству людей принадлежат костные останки, назначена медико-криминалистическая экспертиза.

Проводится проверка.