ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Rastrelli Cello Quartet выступил в Бресте

06.11.2019 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Rastrelli Cello Quartet – один из самых известных музыкальных коллективов в мире. Высочайший уровень исполнительского мастерства этого виолончельного квартета, который представляет Россию и Германию, оценили слушатели Швейцарии, Румынии, Бразилии, Австралии, Китая, США и многих других государств.

Бресте" alt="Rastrelli Cello Quartet выступил в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1573054813682743.jpg" style="width: 750px; height: 422px;">

5 ноября он выступил на сцене Брестского академического театра драмы вместе с симфоническим оркестром под управлением Александра Кувшинникова. Программа BEST OF RASTRELLI CELLO QUARTET прошла на одном дыхании, и артистам не раз пришлось выходить на бис!

В первом отделении «Леннон – Маккартни» прозвучали фантазии на темы «Битлз» в аранжировке нашего земляка Сергея Драбкина и российского музыканта Кирилла Кравцова, которые и создали коллектив в 2002 году в немецком городе Штутгарт (к ним присоединились ученики последнего: Михаил Дегтярёв и Кирилл Тимофеев).

Второе отделение (его начал виолончельный квартет, а потом на сцену вышел симфонический оркестр) составили попурри на темы Эллингтона, «Серенада солнечной долины», «Песня Волжских бурлаков» и другие музыкальные номера. На бис Rastrelli Cello Quartet экспромтом исполнил русские народные «Ой, мороз, мороз» и «Вдоль по Питерской». А вел этот вдохновенный музыкальный вечер сам Кирилл Кравцов.

В репертуар прославленного коллектива входят аранжировки классической музыки и известных джаз-, фолк- и рок-композиций.

Rastrelli Cello Quartet выступил в Бресте

- Hам всегда хотелось доказать, что на виолончели можно играть всё – от мадригала до фри-джаза, – признаются музыканты, которые видят свою цель в том, чтобы разбудить воображение слушателей. В Бресте им это тоже удалось! Кстати, здесь Rastrelli Cello Quartet не впервые: выступал в БАТД в ноябре прошлого года по приглашению маэстро Александра Сосновского.

Rastrelli Cello Quartet носит свое название в честь известного архитектора XVIII века Бартоломео Растрелли. Поскольку трое музыкантов родились в Санкт-Петербурге, там прошли также их юные годы, решено было взять имя гениального итальянского архитектора, который триста лет назад был приглашен украшать новую столицу России.

О том, что связывает музыкальный коллектив с Беларусью, что объединяет четырех виолончелистов, кроме музыки, а также о «секрете» своего невероятного успеха и многом другом, Zarya.by узнала за кулисами из первых уст.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Rastrelli Cello Quartet – один из самых известных музыкальных коллективов в мире. Высочайший уровень исполнительского мастерства этого виолончельного квартета, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин похитил зеркала с автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика