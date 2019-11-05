Rastrelli Cello Quartet выступил в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Rastrelli Cello Quartet – один из самых известных музыкальных коллективов в мире. Высочайший уровень исполнительского мастерства этого виолончельного квартета, который представляет Россию и Германию, оценили слушатели Швейцарии, Румынии, Бразилии, Австралии, Китая, США и многих других государств.

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5 ноября он выступил на сцене Брестского академического театра драмы вместе с симфоническим оркестром под управлением Александра Кувшинникова. Программа BEST OF RASTRELLI CELLO QUARTET прошла на одном дыхании, и артистам не раз пришлось выходить на бис!

В первом отделении «Леннон – Маккартни» прозвучали фантазии на темы «Битлз» в аранжировке нашего земляка Сергея Драбкина и российского музыканта Кирилла Кравцова, которые и создали коллектив в 2002 году в немецком городе Штутгарт (к ним присоединились ученики последнего: Михаил Дегтярёв и Кирилл Тимофеев).

Второе отделение (его начал виолончельный квартет, а потом на сцену вышел симфонический оркестр) составили попурри на темы Эллингтона, «Серенада солнечной долины», «Песня Волжских бурлаков» и другие музыкальные номера. На бис Rastrelli Cello Quartet экспромтом исполнил русские народные «Ой, мороз, мороз» и «Вдоль по Питерской». А вел этот вдохновенный музыкальный вечер сам Кирилл Кравцов.

В репертуар прославленного коллектива входят аранжировки классической музыки и известных джаз-, фолк- и рок-композиций.





- Hам всегда хотелось доказать, что на виолончели можно играть всё – от мадригала до фри-джаза, – признаются музыканты, которые видят свою цель в том, чтобы разбудить воображение слушателей. В Бресте им это тоже удалось! Кстати, здесь Rastrelli Cello Quartet не впервые: выступал в БАТД в ноябре прошлого года по приглашению маэстро Александра Сосновского.

Rastrelli Cello Quartet носит свое название в честь известного архитектора XVIII века Бартоломео Растрелли. Поскольку трое музыкантов родились в Санкт-Петербурге, там прошли также их юные годы, решено было взять имя гениального итальянского архитектора, который триста лет назад был приглашен украшать новую столицу России.

О том, что связывает музыкальный коллектив с Беларусью, что объединяет четырех виолончелистов, кроме музыки, а также о «секрете» своего невероятного успеха и многом другом, Zarya.by узнала за кулисами из первых уст.