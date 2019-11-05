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В Полоцке загорелся автомобиль

06.11.2019 18:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Полоцке на улице Хруцкого загорелся автомобиль. После приезда спасатели увидели густой дым из салона микроавтобуса Ford Transit. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огонь уничтожил моторный отсек, панель и салон. Позже выяснилось, что машину эксплуатировали как маршрутное такси. Когда вспыхнуло пламя, бус был припаркован на стоянке, а в салоне никого не было. Следователи проводят проверку, выясняется причина пожара.
 
 
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В Полоцке на улице Хруцкого загорелся автомобиль. После приезда спасатели увидели густой дым из салона микроавтобуса Ford Transit. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар,...
 
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