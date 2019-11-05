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В Глубоком во дворе частного дома загорелся автомобиль Renault Espace
Источник материала: БTОн был припаркован под навес и вспыхнул неожиданно для хозяев. К прибытию спасателей машина была объята пламенем, только чудом огонь не перекинулся на коттедж. Бойцы МЧС локализовали и ликвидировали стихию, никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливается причина возгорания. Основная версия - короткое замыкание электропроводки.
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Он был припаркован под навес и вспыхнул неожиданно для хозяев. К прибытию спасателей машина была объята пламенем, только чудом огонь не перекинулся на коттедж....
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