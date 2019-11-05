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Ночной пожар в Берестовицком районе унес жизнь человека

06.11.2019 18:19 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ночной пожар унес жизнь человека. Накануне житель одной из деревень Берестовицкого района сообщил о пожаре соседского дома. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению. А уже во время разведки на полу кухни обнаружили 52-летнего хозяина апартаментов. По словам соседей, одинокий мужчина вел пагубный образ жизни - имел пристрастие к спиртному и сигаретам. Погибший игнорировал ремонт неисправной печи, возможно, она и стала причиной пожара.
 
 
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Ночной пожар унес жизнь человека. Накануне житель одной из деревень Берестовицкого района сообщил о пожаре соседского дома. Прибывшие на место происшествия...
 
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Кировец
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