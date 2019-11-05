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Cуд Краснопольского района вынес обвинительный приговор гражданину России
Источник материала: БTНезаконное приобретение оружия, его хранение и перевозка через границу – суд Краснопольского района вынес обвинительный приговор гражданину России. В мае бойцы ГУБОП изъяли у охотника целый арсенал боевого оружия: патроны, ружья, пистолеты ТТ, гранату, прицелы, арбалеты и многое другое. На протяжении этого времени велось следствие.
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Незаконное приобретение оружия, его хранение и перевозка через границу – суд Краснопольского района вынес обвинительный приговор гражданину России. В мае бойцы...
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