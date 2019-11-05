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06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Добро пожаловать!

Вороновщина готова встречать первых туристов без виз.

Гостям в Беларуси всегда рады, и свидетельство тому — расширение практики безвизового въезда. В воскресенье, 10 ноября, вступает в силу Указ №300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест — Гродно». В число «безвизовых регионов» Принеманья Вороновщина вошла вместе с Берестовицким, Волковысским, Лидским и Щучинским районами.


Добро пожаловать!


Добро пожаловать!


Добро пожаловать!


Добро пожаловать!

О каких новшествах предупреждают пограничная и миграционная службы и что хотят показать вороновцы массовому туристу, интересовалась накануне важного события корреспондент «ВГ».


Добро пожаловать!

Василий Алтунин, начальник управления пограничного контроля Лидского пограничного отряда, подполковник:

— Мы готовы к возможному росту пассажиропотока в связи с расширением зоны безвизового въезда иностранных туристов. Обращаю внимание, что в зоне ответственности Лидского пограничного отряда (безвизовая территория Вороновского и Лидского районов) пропуск иностранцев в рамках действия указа будет осуществляться только в международном автодорожном пункте пропуска «Бенякони». Следует помнить, что граждане, выехавшие за пределы безвизовой территории либо уклонившиеся от маршрута туристического путешествия, а также нарушившие сроки выезда из Республики Беларусь, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь в виде штрафа до 50 базовых величин.


Добро пожаловать!

Сергей Баенский, начальник отделения по гражданству и миграции Вороновкого РОВД:

— Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединены в одну безвизовую территорию «Брест-Гродно». В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличен до 15 суток для граждан 73 государств. Туристам важно помнить, что главным условием их безвизового пребывания является заключение договора об оказании туристических услуг с белорусским туроператором. Это можно сделать как напрямую, так и через партнеров наших фирм за границей. Перед выездом необходимо оформить страховой полис на пребывание в Республике Беларусь. А также в течение пяти дней следует пройти регистрацию в службе по гражданству и миграции.


Добро пожаловать!

Ирина Каминская, директор Вороновского районного центра культуры и народного творчества:

— Все, конечно, с нетерпением ждали этих изменений. Ведь расширение территории «безвиза» положительно скажется на росте количества гостей, а развитие туристической инфраструктуры в регионе позволит разнообразить предлагаемые туристические программы, сделать их более насыщенными. На сегодняшний день Вороновским районным центром культуры и народного творчества  разработаны четыре туристических маршрута, каждый из которых имеет свою отличительную особенность. Например, любителей национальных традиций привлечет мастер-класс по ткачеству народного матера Беларуси С. Михно, гурманов — изыски белорусской кухни в исполнении начских хозяюшек, лирики и влюбленные, несомненно, заинтересуются маршрутом «Сцежкамі кахання Адама Міцкевіча» и т.д.


Добро пожаловать!

Зинаида Косаковская, жительница аг. Бенякони:

— У нас, конечно, есть что предложить иностранному туристу — прекрасные места с огромным самобытным потенциалом. Особой популярностью у иностранцев пользуется усадьба графа Путткамера в агрогородке Больтиники. Кстати сказать, могу себя причислить ко внештатным экскурсоводам по этому памятнику архитектуры и природы. Конечно же, предложила бы посетить дом-крепость XVII века в деревне Гайтюнишки. Эти места овеяны легендами, что, безусловно, привлекает внимание туриста. Опять же, наша железнодорожная станция: в архитектурном плане она особого интереса не представляет, но связана с важными историческими событиями Великой Отечественной войны.


Добро пожаловать!

Ирина Врублевская, жительница д. Нача:

— Экскурсии должны быть адаптированы под возраст и интересы гостя. Уверена в одном: побывавшие на начской земле, не останутся безучастными. С нашей малой родиной связаны имена историка, археолога, военного инженера Теодора Нарбута и белорусско-польского археолога, этнографа, известного краеведа Вандалина Шукевича. Не ускользнет от глаза туриста костел Вознесения Девы Марии — архитектурный памятник 1910 года. Богатую информацию о достопримечательностях, памятных местах окрестных деревень хранит школьный музей. Объекты включены в один из районных туристических маршрутов, вот только при отсутствии личного транспорта добираться к ним достаточно сложно — неудобное транспортное сообщение, не хватает указателей направления к ним, информационных щитов об историко-культурной ценности. С расширением безвизовой территории надеемся, что свое развитие получит и туристическая инфраструктура Вороновщины.

Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Вороновщина готова встречать первых туристов без виз. Гостям в Беларуси всегда рады, и свидетельство тому — расширение практики безвизового въезда. В воскресенье,...
 
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