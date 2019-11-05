ЦИК: в предвыборной гонке в Беларуси остаются 523 кандидата в депутаты

Источник материала: Вороновская газета





По данным на утро 6 ноября, на места в Палате представителей претендуют 523 человека, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина в видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра, сообщает БЕЛТА .

Изначально в Беларуси были зарегистрированы 560 кандидатов в депутаты. Затем с предвыборной гонки снялись 29 человек, еще десяти избирательные комиссии из-за нарушений законодательства отменили регистрацию. «Однако два человека обжаловали решения об отказе в регистрации и были восстановлены в качестве кандидатов. Еще одну такую жалобу должен рассмотреть Верховный суд», — проинформировала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК не стала комментировать новые данные по конкурсу на депутатский мандат (сразу после завершения регистрации на одно место в парламенте претендовали в среднем пять человек). Она обратила внимание, что на выборах есть и такие округа, где по 9-10 кандидатов в депутаты, и такие, где их два.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Сейчас в Беларуси идет предвыборная агитация.

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