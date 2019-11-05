Новое лицо Радуни

Источник материала: Вороновская газета





Жители Радуни в течение нескольких месяцев наблюдают за тем, как постепенно благоустраивается их поселок. Основные строительные площадки развернуты на улицах Советской и Ленина. Добротность и аккуратность выполненных работ на многих объектах местные жители уже смогли оценить. Работы на остальных близятся к логичному завершению. Журналисты районки прогулялись по Радуни, чтобы увидеть ее преображение.

Школа начинается… с парковки





















Не узнать подъезд к корпусу школы, где обучаются начальные классы. Раньше, привозя детей утром на занятия, родители сталкивались с проблемой отсутствия парковки — километровая очередь из машин выстраивалась вдоль оживленной центральной дороги. Теперь этот вопрос снят — на ул. Советской, 108 оборудованы две стоянки на 36 машино-мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. К стоянкам уже ведет удобная асфальтобетонная подъездная дорога, вдоль которой установлены скамейки и фонари, высажены деревья и кустарники. Позаботились и о безопасности ребятни, приезжающей в школу на автобусе. Для транспорта напротив котельной сделали разворотную стоянку. Снята проблема такой же стоянки для спецмашин, привозящих продукты в пищеблок школы.



















Порадовал обновлением и другой «школьный» адрес — Ленина, 36а. Сейчас родители могут быть спокойны: ведущая к учреждению улочка стала безопасной для движения. С левой стороны дороги появился тротуар, предусмотрены пешеходные переходы. К сожалению, из-за недостатка места пришкольная стоянка рассчитана только на четыре авто. Автобус доставляет детей прямо во двор учреждения. Там оборудована разворотная стоянка.







Напротив нее любителей физической культуры ждет универсальная спортивная площадка с современным искусственным покрытием. На прошлой неделе ЧПТУП «Тален Групп» из г. Гомеля осуществил укладку искусственного наливного покрытия. Последние штрихи сделали работники школы — хозспособом огородили новую площадку.







А у них во дворе…

Значительные перемены прошли и на дворовой территории по улице Советской, 95-97, 101. Здесь, как говорят строители, решили две проблемы: благоустроен двор и сделаны стоянка, подъезд и пешеходная связь к яслям-саду. Что касается мест парковки, то их целых три. Одна оборудована для жителей многоэтажек, вторая — для родителей, привозящих дошколят в детсад, а третья — для сотрудников дошкольного учреждения. На территории многоквартирной застройки появилась яркая детская площадка, которую облюбовала ребятня.





















Этот уже введенный в эксплуатацию объект планируют объединить с другим — подъездными путями к поликлинике, так сказать, сделать закольцовку. Былое состояние дороги, ведущей к учреждению здравоохранения, и возможность там припарковаться, добрым словом вряд ли кто вспомнит. Но скоро об этой проблеме можно будет забыть. Работы на объекте разделили на две части, так как нужно было предусмотреть подъезд к зданию для скорой помощи и подход в поликлинику для пациентов. Вначале от улицы Советской до медучреждения обустраивают тротуарные дорожки, стоянки для автомобилей пациентов и спецтранспорта, положат асфальт. Затем строители возьмутся за благоустройство второй части — от поликлиники до котельной. Работы планируют завершить в течение ноября. Если ударят морозы, озеленение и посадку деревьев перенесут на более благоприятный период.









































Новые «шубки» для домов и не только

Согласно спискам капитального ремонта работники РУП ЖКХ заняты на реконструкции трех домов. Работы проведены за счет отчислений граждан на капремонт. Капитальный ремонт двух из них уже завершили. В доме по улице Советской, 45 отремонтировали кровлю, переложили часть фундамента и стены, оштукатурили и покрасили стены, заменили электроснабжение. На ул. Ленина, 18, кроме кровельных работ, обустроены внутренние инженерные сети, тепло-, водо-, электроснабжение, а также входная электрогруппа к жилому дому. Недавно «сбросил» строительные леса дом №48 по ул. Советской. Он поменял «шубку», укреплены фундамент и несущие стены, а также перекрыта кровля.











Полным ходом идет замена изношенных сетей водоснабжения на новые на четырех улицах Радуни. Согласно областной инвестиционной программе на эти цели в текущем году выделено 175 тысяч рублей. Уже сданы в эксплуатацию объекты на улицах 13 июля и Гагарина, в процессе — на ул. Ленина. В текущем месяце приступили к замене сети водопровода на ул. Кирова. Протяженность данных сетей составила 2,4 километра, или 30% от всех сетей поселка.

Постскриптум

В формировании «нового лица» городского поселка участвуют вороновские коммунальники, а также работники ДРСУ-120, ПМК-169, ЛРСП-19 и «Фазендастрой» г. Щучин. Заказчиками работ по благоустройству Радуни выступили коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства «Вороновского района» и РУП ЖКХ.











— Вопрос о наведении порядка в Радуни и благоустройстве населенного пункта назрел давно, — рассказал директор УКС Вороновского района Петр Брейво. — Поскольку поселок вошел в государственную программу развития малых городов, работы активизировались. Средства на благоустройство подъездов, транспортных стоянок выделялись из районного бюджета. Будет освоено более 700 тысяч рублей. Считаю, это первый, но не последний шаг в благоустройстве Радуни. Поселок — зона притяжения многочисленных иностранных туристов. А в связи с расширением безвизовой зоны их может быть еще больше. Значит, необходимо заботиться и в дальнейшем о порядке и красоте в нем, развивать инфраструктуру.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.