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Новое лицо Радуни

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новое лицо Радуни

Жители Радуни в течение нескольких месяцев наблюдают за тем, как постепенно благоустраивается их поселок. Основные строительные площадки развернуты на улицах Советской и Ленина. Добротность и аккуратность выполненных работ на многих объектах местные жители уже смогли оценить. Работы на остальных близятся к логичному завершению. Журналисты районки прогулялись по Радуни, чтобы увидеть ее преображение.

Школа начинается… с парковки


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни


Новое лицо Радуни

 

Не узнать подъезд к корпусу школы, где обучаются начальные классы. Раньше, привозя детей утром на занятия, родители сталкивались с проблемой отсутствия парковки — километровая очередь из машин выстраивалась вдоль оживленной центральной дороги. Теперь этот вопрос снят — на ул. Советской, 108 оборудованы две стоянки на 36 машино-мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. К стоянкам уже ведет удобная асфальтобетонная подъездная дорога, вдоль которой установлены скамейки и фонари, высажены деревья и кустарники. Позаботились и о безопасности ребятни, приезжающей в школу на автобусе. Для транспорта напротив котельной сделали разворотную стоянку. Снята проблема такой же стоянки для спецмашин, привозящих продукты в пищеблок школы.


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни

 

Порадовал обновлением и другой «школьный» адрес — Ленина, 36а. Сейчас родители могут быть спокойны: ведущая к учреждению улочка стала безопасной для движения. С левой стороны дороги появился тротуар, предусмотрены пешеходные переходы. К сожалению, из-за недостатка места пришкольная стоянка рассчитана только на четыре авто. Автобус доставляет детей прямо во двор учреждения. Там оборудована разворотная стоянка.


Новое лицо Радуни

Напротив нее любителей физической культуры ждет универсальная спортивная площадка с современным искусственным покрытием. На прошлой неделе ЧПТУП «Тален Групп» из г. Гомеля осуществил укладку искусственного наливного покрытия. Последние штрихи сделали работники школы — хозспособом огородили новую площадку.


Новое лицо Радуни

А у них во дворе…

Значительные перемены прошли и на дворовой территории по улице Советской, 95-97, 101.  Здесь, как говорят строители, решили две проблемы: благоустроен двор и сделаны стоянка, подъезд и пешеходная связь к яслям-саду. Что касается мест парковки, то их целых три. Одна оборудована для жителей многоэтажек, вторая — для родителей, привозящих дошколят в детсад, а третья — для сотрудников дошкольного учреждения. На территории многоквартирной застройки появилась яркая детская площадка, которую облюбовала ребятня.


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни

Этот уже введенный в эксплуатацию объект планируют объединить с другим — подъездными путями к поликлинике, так сказать, сделать закольцовку. Былое состояние дороги, ведущей к учреждению здравоохранения, и возможность там припарковаться, добрым словом вряд ли кто вспомнит. Но скоро об этой проблеме можно будет забыть. Работы на объекте разделили на две части, так как нужно было предусмотреть подъезд к зданию для скорой помощи и подход в поликлинику для пациентов. Вначале от улицы Советской до медучреждения обустраивают тротуарные дорожки, стоянки для автомобилей пациентов и спецтранспорта, положат асфальт. Затем строители возьмутся за благоустройство второй части — от поликлиники до котельной. Работы планируют завершить в течение ноября. Если ударят морозы, озеленение и посадку деревьев перенесут на более благоприятный период.


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни

 

 

Новые «шубки» для домов и не только

Согласно спискам капитального ремонта работники РУП ЖКХ заняты на реконструкции трех домов. Работы проведены за счет отчислений граждан на капремонт. Капитальный ремонт двух из них уже завершили. В доме по улице Советской, 45 отремонтировали кровлю, переложили часть фундамента и стены, оштукатурили и покрасили стены, заменили электроснабжение. На ул. Ленина, 18, кроме кровельных работ, обустроены внутренние инженерные сети, тепло-, водо-, электроснабжение, а также входная электрогруппа к жилому дому. Недавно «сбросил» строительные леса дом №48 по ул. Советской. Он поменял «шубку», укреплены фундамент и несущие стены, а также перекрыта кровля.


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни

Полным ходом идет замена изношенных сетей водоснабжения на новые на четырех улицах Радуни. Согласно областной инвестиционной программе на эти цели в текущем году выделено 175 тысяч рублей. Уже сданы в эксплуатацию объекты на улицах 13 июля и Гагарина, в процессе — на ул. Ленина. В текущем месяце приступили к замене сети водопровода на ул. Кирова. Протяженность данных сетей составила 2,4 километра, или 30% от всех сетей поселка.

Постскриптум

В формировании «нового лица» городского поселка участвуют вороновские коммунальники, а также работники ДРСУ-120, ПМК-169, ЛРСП-19 и «Фазендастрой» г. Щучин. Заказчиками работ по благоустройству Радуни выступили коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства «Вороновского района» и РУП ЖКХ.


Новое лицо Радуни
Новое лицо Радуни

— Вопрос о наведении порядка в Радуни и благоустройстве населенного пункта назрел давно, — рассказал директор УКС Вороновского района Петр Брейво. — Поскольку поселок вошел в государственную программу развития малых городов, работы активизировались. Средства на благоустройство подъездов, транспортных стоянок выделялись из районного бюджета. Будет освоено более 700 тысяч рублей. Считаю, это первый, но не последний шаг в благоустройстве Радуни. Поселок — зона притяжения многочисленных иностранных туристов. А в связи с расширением безвизовой зоны их может быть еще больше. Значит, необходимо заботиться и в дальнейшем о порядке и красоте в нем, развивать инфраструктуру.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жители Радуни в течение нескольких месяцев наблюдают за тем, как постепенно благоустраивается их поселок. Основные строительные площадки развернуты на улицах...
 
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