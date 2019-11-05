В Беларуси наблюдаются проблемы с запуском приложений банков и доступом к сайтам госорганов

Источник материала: Tut.by

Сегодня байнет «штормит». Так, пользователи жалуются на проблемы с доступом в приложения некоторых белорусских банков. Также со стационарного компьютера не открывается ряд сайтов государственных органов.



Фото: freestocks.org / Unsplash

Пользователи испытывают проблемы с запуском «Альфа-Банка», «БПС-Сбербанка», «Приорбанка» и «Беларусбанка».

Так, в Twitter-аккаунте «Альфа-банка» сказано следующее: «Из-за высокой нагрузки на InSync наблюдаются проблемы при входе: приложение долго грузится, никакая ошибка не появляется. Технические специалисты уже занимаются восстановлением производительности!»

«В настоящий момент временно недоступны операции по платежным карточкам в мобильном и интернет-банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте «Приорбанка»

А в техподдержке «БПС-Сбербанка» сообщают: «Уважаемые клиент, в настоящее время наблюдается технический сбой в работе системы „Сбербанк-онлайн“. Воспользуйтесь, пожалуйста, системой позже. Специалисты делают все возможное для решения этой проблемы».

Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом со стационарных компьютеров на сайты Следственного комитета, МВД, Государственного пограничного комитета. При этом сайты доступны с мобильных устройств.





К сожалению, в «Белтелекоме» не смогли оперативно предоставить комментарий. Мы будем следить за ситуацией.