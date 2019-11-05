Наркотики не только убивают, но и калечат

Источник материала: Газета Авангард

Недавно в Гомеле вынесли приговор трем ребятам, которые занимались распространением наркотиков в составе организованной группы.

По версии следствия, с сентября и до момента задержания 16-летняя девушка и ее 17-летний парень работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже зелья. Закладки делали на территории Гомеля и Могилева. Показательно, как молодой человек попал в наркобизнес и стал на кривой путь. Оказалось, что на стене дома возле Центрального рынка он заметил трафарет-рекламу. В социальной сети “ВКонтакте” и мессенджере “Телеграмм” нашел рекламодателя, который предложил “работу” –“бесконтактные продажи”. Парень согласился, хоть и понимал, что речь идет явно не о торговле леденцами. Спустя время по собственному желанию в наркобизнес пришла и его 16-летняя подруга. Она знала, чем занимается парень, и хотя поначалу была этим недовольна, вскоре попросила включить ее в долю. Парочка забирала психотропы в указанных куратором местах, участвовала в расфасовке и формировании новых закладок. Третий фигурант уголовного дела (совершеннолетний) знал о деятельности друга, но подрабатывал трафаретчиком – рекламировал преступного интернет-работодателя на стенах, заборах и тротуарах.

Суд Советского района Гомеля признал всех троих виновными и назначил девушке наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, ее парню – тот же срок в колонии общего режима. Третий фигурант приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Читая обстоятельства этого и других подобных уголовных дел в СМИ, каждый раз задаюсь одним и тем же вопросом: о чем думают молодые люди? Неужели их ничему не научила вся та профилактическая работа, которую проводят в школах? Мало передач по телевидению, материалов в газетах и интернете, в конце концов, баннеров на улицах, которые поясняют, что ждет всех наркокурьеров? Я сама прекрасно помню, как на внеклассные часы к нам приходил участковый и рассказывал, что будет за то, что спрячем “безобидный” пакетик в соседнем подъезде. А было это почти 10 лет назад!

Но молодежь как будто глуха, ребят нет-нет да и потянет ответить в соцсетях подозрительному типу, предлагающему “бесконтактный заработок”.

По информации правоохранителей, 90% вовлечений в наркобизнес происходит именно через интернет. Оплата идет тоже через виртуальную сеть, видимо, чтобы не смотреть в глаза людям, чьи жизни ставят под угрозу. Думаю, все помнят резонансный случай, когда в 2014 году в Гомеле компания парней употребила спайс и выколола глаза 23-летнему приятелю. Да, он остался жив, но стал инвалидом на всю жизнь. Так что наркотики не только убивают, но и калечат.

Конечно, закон не может быть абсолютно универсальным, и на 10 тысяч случаев найдется один, когда наказание слишком сурово. Собственно поэтому недавно Палата представителей во втором чтении приняла поправки в статью 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств). Смягчен нижний предел наказаний по ч. 2 – с пяти до трех лет лишения свободы и по ч. 3 – с восьми до шести лет лишения свободы. Но вообще надо, чтобы, задумывая вступить в наркобизнес, школьники в первую очередь считали не потенциальную прибыль и на что потратят лишнюю сотню баксов, а сколько им будет лет, когда выйдут на свободу. Чтобы пугали потерянные в колонии годы. Чтобы было понимание: золотое время лучше потратить на учебу, работу и семью. Да, к сожалению, суровое наказание не гарант того, что наркобизнес исчезнет. Слишком крупные игроки в нем задейст­вованы. Но жесткость судебных приговоров, как показывает практика, сбивает нарковолну.

В этом году в областном центре выявлено 13 фактов незаконного распространения наркотиков несовершеннолетними. Пять лет назад таких фактов было 54. Уверена, серьезному снижению поспособствовали не только действия правоохранителей, но и ужесточение наказания.

По информации «Гомельскай праўды» подготовила Карина РЯБИНИНА