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Пешеход попал под колеса машины в Осиповичах

06.11.2019 18:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщают в ГАИ, ЧП произошло накануне около половины восьмого утра. 24-летняя жительница райцентра переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Сташкевича. В этот момент ее сбил "Рено-Меган", автомобилем управлял 44-летний мужчина. Почему он не заметил человека - выясняется. В результате ДТП девушка получила сотрясение головного мозга и ушибы.
 
 
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Как сообщают в ГАИ, ЧП произошло накануне около половины восьмого утра. 24-летняя жительница райцентра переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу...
 
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