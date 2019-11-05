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Пешеход попал под колеса машины в Осиповичах
Источник материала: БTКак сообщают в ГАИ, ЧП произошло накануне около половины восьмого утра. 24-летняя жительница райцентра переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Сташкевича. В этот момент ее сбил "Рено-Меган", автомобилем управлял 44-летний мужчина. Почему он не заметил человека - выясняется. В результате ДТП девушка получила сотрясение головного мозга и ушибы.
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Как сообщают в ГАИ, ЧП произошло накануне около половины восьмого утра. 24-летняя жительница райцентра переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу...
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