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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В приграничье переходят на усиленный режим работы На время ноябрьских выходных таможенное ведомство, а также Госпогранкомитет примут все возможные меры, чтобы избежать очередей в пунктах пропуска. Во время...

На время ноябрьских выходных таможенное ведомство, а также Госпогранкомитет примут все возможные меры, чтобы избежать очередей в пунктах пропуска. Во время праздников на границах традиционно увеличивается транспортный и пассажиропотоки. В связи с этим для удобства желающих выехать за рубеж расширен штат сотрудников в дежурных сменах, а также с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления машин. Как показывает практика, в последние годы в праздничные ноябрьские дни особой популярностью пользуется белорусско-польское направление.