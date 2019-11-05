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В приграничье переходят на усиленный режим работы

06.11.2019 18:29 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На время ноябрьских выходных таможенное ведомство, а также Госпогранкомитет примут все возможные меры, чтобы избежать очередей в пунктах пропуска. Во время праздников на границах традиционно увеличивается транспортный и пассажиропотоки. В связи с этим для удобства желающих выехать за рубеж расширен штат сотрудников в дежурных сменах, а также с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления машин. Как показывает практика, в последние годы в праздничные ноябрьские дни особой популярностью пользуется белорусско-польское направление.
 
 
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На время ноябрьских выходных таможенное ведомство, а также Госпогранкомитет примут все возможные меры, чтобы избежать очередей в пунктах пропуска. Во время...
 
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