|
Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе
Источник материала: БTСезон охоты в самом разгаре, и этим активно пользуются любители нечестного промысла. Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе - шли на зайца, а подстрелили косулю. Что примечательно, найти браконьеров помогла случайная свидетельница. Женщина выгуливала собаку. Ее питомец обнаружил в зарослях подстреленную косулю. В это время недалеко от места добычи находились охотники. Женщина стала фотографировать их и сообщила в инспекцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон охоты в самом разгаре, и этим активно пользуются любители нечестного промысла. Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе - шли на зайца, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)