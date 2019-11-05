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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе Сезон охоты в самом разгаре, и этим активно пользуются любители нечестного промысла. Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе - шли на зайца, а...

Сезон охоты в самом разгаре, и этим активно пользуются любители нечестного промысла. Очередной факт незаконной охоты в Дзержинском районе - шли на зайца, а подстрелили косулю. Что примечательно, найти браконьеров помогла случайная свидетельница. Женщина выгуливала собаку. Ее питомец обнаружил в зарослях подстреленную косулю. В это время недалеко от места добычи находились охотники. Женщина стала фотографировать их и сообщила в инспекцию.