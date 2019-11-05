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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 870 литров этилового спирта изъяли из незаконного оборота в Кировском районе Как сообщает милиция, на трассе был остановлен автомобиль "хонда" под управлением 58-летнего мужчины. В машине он перевозил 500 литров жидкости неизвестного...

Как сообщает милиция, на трассе был остановлен автомобиль "хонда" под управлением 58-летнего мужчины. В машине он перевозил 500 литров жидкости неизвестного происхождения. Товар не был промаркирован белорусскими акцизами. Несколькими часами позже в доме у знакомого водителя правоохранители нашли еще 370 литров спирта. Предположительно, нарушитель оставил приятелю часть продукции на хранение. Канистры с жидкостью отправлены на экспертизу.