Вы недовольны качеством образования? Смотрите, куда пожаловаться

Источник материала: Горецкий вестник

С 11 по 15 ноября могилевский облисполком будет проводить изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями образования.





Сфера изучения — деятельность учреждений образования (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения профессионально-технического обучения), дополнительное обучение и воспитание (внешкольная работа, кружки, факультативы, секции).

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 23-02-55.