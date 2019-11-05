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Михаил Русый проведет прием в Могилеве
06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
14 ноября c 9:00 в Могилевском областном исполнительном комитете проведет прием граждан помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Михаил Русый.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 32-67-21, 32-71-53.
Место проведения — управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома (Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).
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14 ноября c 9:00 в Могилевском областном исполнительном комитете проведет прием граждан помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской...
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