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В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

06.11.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж
Фото из открытых источников

До конца года в цеху планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников, остальные поступят в розничную продажу, сообщили на телеканале СТВ.

Белорусские лыжи из дерева был очень популярны в СССР. Однако с появлением на рынке пластиковых лыж производство оказалось невостребованным.

Гибкий материал для пяточной и носочной частей лыж – разработка белорусских ученых. Деревянная основа лыж будет делаться из белорусской осины. Импортные составляющие в лыжах – покрытие и смазка. 

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж
В армию — нет, на лыжи можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?
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Новый цех по производству лыж в городском посёлке открыли 6 ноября.
 
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