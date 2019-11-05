В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

До конца года в цеху планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников, остальные поступят в розничную продажу, сообщили на телеканале СТВ.
Белорусские лыжи из дерева был очень популярны в СССР. Однако с появлением на рынке пластиковых лыж производство оказалось невостребованным.
Гибкий материал для пяточной и носочной частей лыж – разработка белорусских ученых. Деревянная основа лыж будет делаться из белорусской осины. Импортные составляющие в лыжах – покрытие и смазка.