В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

Источник материала: Аргументы и факты

До конца года в цеху планируется выпустить до 7 тысяч пар. Первые партии предназначены для белорусских школьников, остальные поступят в розничную продажу, сообщили на телеканале СТВ.

Белорусские лыжи из дерева был очень популярны в СССР. Однако с появлением на рынке пластиковых лыж производство оказалось невостребованным.