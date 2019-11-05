Эксперты рассказали о новом способе кражи банковских данных

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова рассказала Известиям о новом способе кражи данных клиентов российских банков.

Сотруднику банка приходит приглашение на аттестацию, а потом его просят залогиниться с помощью рабочей почты. У человека складывается впечатление, что это обязательная «аттестация», которая может принести бонусы. Аттестация в банках проходит довольно часто, служащие привыкли к таким рассылкам.

После ввода логина и пароля данные отправляются к злоумышленникам. Они могут получить доступ к корпоративной переписке и любой информации, содержащейся в ней.

Как считают специалисты, самое слабое звено в этой схеме – сотрудник, который получает письма и следует инструкциям.