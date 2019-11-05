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Эксперты рассказали о новом способе кражи банковских данных

06.11.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты рассказали о новом способе кражи банковских данных
pixabay.com

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова рассказала Известиям о новом способе кражи данных клиентов российских банков.

Сотруднику банка приходит приглашение на аттестацию, а потом его просят залогиниться с помощью рабочей почты. У человека складывается впечатление, что это обязательная «аттестация», которая может принести бонусы.  Аттестация в банках проходит довольно часто, служащие привыкли к таким рассылкам.

После ввода логина и пароля данные отправляются к злоумышленникам. Они могут получить доступ к корпоративной переписке и любой информации, содержащейся в ней. 

Как считают специалисты, самое слабое звено в этой схеме – сотрудник, который получает письма и следует инструкциям.

 
 
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pixabay.com Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова рассказала Известиям о новом...
 
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