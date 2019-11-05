Источник материала: Tut.by

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.



Катрин Денев. Фото: Reuters

Актрису экстренно госпитализировали 6 ноября. Врачи не сообщили диагноз прессе, но отметили, что состояние 76-летней звезды оценивается как тяжелое.

Денев работала в Париже над новой картиной режиссера Бенуа Мажимеля De son vivant («Из его жизни»), премьера фильма назначена на 2020 год.

Катрин Денев является одной из главных звезд французского кинематографа. Она работала с такими режиссерами, как Луис Бюнюэль, Франсуа Трюффо, Франуса Озон, Роман Полански и Ларс фон Триер. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Танцующая в темноте», «Отвращение», «8 женщин», «Шербурские зонтики», «Дневная красавица» и «Новейший завет».

Ишемический инсульт — это острая недостаточность мозгового кровообращения, влекущая за собой нарушения неврологических функций. Острый ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосуда тромбом, или эмболом. Из-за нарушенного кровообращения участки головного мозга гибнут, а те функции, которые они контролировали, нарушаются.